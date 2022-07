Tra i grandi annunci del panel di ieri sera al San Diego Comic-Con non poteva mancare un aggiornamento sul nuovo film di Blade, che vedrà il premio Oscar Mahershala Ali nei panni del noto cacciatore di vampiri. Il reboot targato Marvel Studios ha finalmente una data di uscita e un logo ufficiale.

Il reboot di Blade ha una data di uscita

Segnatevi la data sul calendario: 3 novembre 2023! A differenza di quanto si pensasse in passato, il film farà parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe. La Fase 4, attualmente in corso, terminerà a novembre con Black Panther: Wakanda Forever, sequel che promette grandi emozioni.

Non sono state rivelate ulteriori informazioni, ma è sappiamo che le riprese avranno luogo a ottobre. Il “debutto” di Blade nell’MCU è avvenuto in una delle scene post-credits di Eternals (2020), senza però venire inquadrato. Si è trattato, infatti, di un semplice cameo vocale assieme a Dane Whitman (Kit Harrington).

Marvel’s Blade è diretto da Bassam Tariq sulla base di una sceneggiatura di Stacy Osei-Kuffour, mentre il produttore sarà il Presidente di Marvel Studios, Kevin Feige. Il film conta nel cast anche il celebre attore di The Harder They Fall, Delroy Lindo, e l’ex star di Krypton Aaron Pierre, vista anche al cinema in Old di M. Night Shyamalan.

Just announced in Hall H: Marvel Studios' Blade, in theaters November 3, 2023. #SDCC2022 pic.twitter.com/EPEOPT8cH9 — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 24, 2022

Mahershala Ali dovrà quindi raccogliere la grande eredità di Wesley Snipes, che ha interpretato Blade in tre film, dal 1998 al 2004. Il premio Oscar ha più volte rivelato di essere stato un grande fan della sua interpretazione e di nutrire il massimo rispetto nei suoi confronti.

Blade ha fatto il suo debutto in The Tomb of Dracula #10 (luglio 1973) della Marvel Comics. Nato Eric Cross Brooks, Blade è un dhampir, ovvero un essere nato da un umano mortale e da un vampiro immortale. Il suo unico obbiettivo nella vita è dare la caccia ai vampiri, usando la sua fisiologia unica, che lo rende immune ai morsi dei vampiri, per combattere contro di loro.