Grande lutto nel mondo della musica e non solo: è morto a 79 anni Vangelis Papathanassiou, compositore greco di colonne sonore di celebri film come Momenti di gloria e Blade Runner. L’annuncio della sua scomparsa è arrivato sui social dal primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis.

Morto a 79 anni Vangelis

Vangelis si è spento nella giornata di venerdì in un ospedale francese dove era ricoverato per Covid. Nato il 29 marzo 1943, Vangelis è stato un pianista autodidatta e ha formato anche un gruppo rock, i Forminx, suonando musica pop e cover dei Beatles. Dopo essere cresciuto ad Atena, nel ’68 si trasferì a Parigi, formando il quartetto progressive-rock Aphrodite’s Child con un gruppo di espatriati greci, tra cui Demis Roussos.

Dopo lo scioglimento del gruppo decise di trasferirsi a Londra per dedicarsi ai film. Il compositore ha realizzato colonne sonore di storici film come Momenti di gloria (1981), che gli valse un Oscar, e Blade Runner (1982), ancora oggi celebrata all’unanimità.

Tra i suoi successi anche la colonna sonora di The Bounty, Francesco, Bitter Moon. Vangelis ha composto per il teatro greco (“Elektra”, 1983, e “Medea”, 1992, entrambi con Irene Papas), per i balletti di Londra (“Modern Prometheus”, 1985, e “Beauty and the Beast”, 1986) e per i documentari dell’esploratore sottomarino Jacques Cousteau (“Rediscover the World”, 1992).

Ma non è tutto, perchè l’artista ha scritto anche una sinfonia corale, Mythodea, utilizzata dalla Nasa come tema per la missione Mars Odyssey del 2001 oltre a scrivere la musica originale per la spedizione dell’Agenzia Spaziale Europea del 2014 sulla Cometa 67P.

Nel 2018 ha composto la musica per il funerale del fisico Stephen Hawking. Il suo ultimo album in studio, “Juno to Jupiter” del 2021, è stato ispirato dalla sonda spaziale Juno della NASA. Due dei suoi ultimi album da solista, “Oceanic” e “Rosetta”, hanno ottenuto una nomination ai Grammy come miglior album new age.

Nell’annunciare la sua scomparsa e omaggiare la sua memoria, il primo ministro greco ha definito Vangelis un vero pioniere del sound elettronico.