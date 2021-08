Blue Lock, il manga spokon fenomeno del momento scritto da Muneyuki Kaneshiro (As the Gods Will, Jagan) e disegnato da Yusuke Nomura (Dolly Kill Kill), riceverà un anime a cura dello studio 8-Bit nel 2022 e nelle ultime ore sono stati diffusi key visual, trailer, character design e altre informazioni che scopriamo man mano di seguito.

Blue Lock: trailer, key visual e dettagli dell’anime

Precisiamo che l’annuncio era ormai atteso da qualche giorno considerando la conferma arrivata poco tempo fa, e ora, finalmente, eccolo arrivato.

Pariamo con la key visual e le prime sequenze mediante il trailer diffuse dal canale ufficiale YouTube del distributore Bandai:

Sono stati rivelati i character design dei personaggi di spicco – Meguru Bachira (doppiato da Tasuku Kaito), Yoichi Isagi (doppiato da Kazuki Ura), Rensuke Kunigami (doppiato da Yuki Ono) e Hyoma Chigiri ( doppiato da Soma Saito) – a cura di Masaru Shindo, Kenji Tanabe e Kento Toya. Ecco a voi di seguito come appaiono i calciatori:

Fra lo staff principale abbiamo Tetsuaki Watanabe (Powerful Pro Yakyuu Powerful Koko-hen) alla direzione del progetto presso 8-Bit con Shunsuke Ishikawa nel ruolo di assistente regista. Taku Kishimoto (Haikyu!!, Silver Spoon, Fruit Basket) scrive la sceneggiatura e lo scrittore stesso del manga, Muneyuki Kaneshiro, supervisiona la storia. Masaru Shindo (Fruit Basket, Macross Delta, My Teen Romantic Comedy SNAFU), Kenji Tanabe e Kento Toya sono character designer e responsabili-capo delle animazioni. Hisahi Tojima supporta il lavoro delle animazioni e Hiromi Sakamoto dirige le scene di azione. Jun Murayama compone le musiche.

Blue Lock: di cosa parla?

Si tratta del manga spokon calcistico del momento, nonchè vincitore del premio Kodansha Manga Awards 2021, dopo aver registrato a maggio 2021, come riportato nel nostro precedente articolo, un traguardo di 4 milioni di copie in circolazione in tutto il mondo.

Ricordiamo, inoltre, che l’edizione italiana del manga è stata annunciata da Planet Manga a marzo 2021 e 1° numero è disponibile per l’acquisto daò 29 luglio 2021 (è possibile acquistare il debutto a questo link mediante Amazon). Qui, invece, recuperate la nostra recensione.

Proponiamo, inoltre, una sinossi:

“A seguito dell’eliminazione della nazionale giapponese ai mondiali del 2018 causata dell’eccesso di altruismo dell’attaccante Isagi Youichi, che ha preferito passare la palla a un suo compagno meno dotato tecnicamente anziché calciare in porta, prende il via un programma di selezione dei calciatori secondo il quale 300 giovani vengono isolati in un istituto-prigione (il Blue Lock) in cui saranno allenati duramente con l’obiettivo di creare “l’attaccante egoista più forte del mondo.“

Il manga ha ricevuto persino il plauso da un grande autore degli ultimi anni che ha scritto e disegnato L’Attacco dei Giganti (Shingeki no Kyojin), Hajime Isayama.

La serie manga sportiva Blue Lock, scritta da Muneyuki Kaneshiro e illustrata da Yuusuke Nomura, è serializzata sulla rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha da agosto 2018 e attualmente sono stati pubblicati 141 capitoli. In Giappone sono stati lanciati in fumetteria e negozi online al momento 14 tankobon.

In Italia, come già appurato, la serie ha avuto inizio il 29 luglio 2021 grazie a Planet Manga. Il secondo numero arriverà il 19 agosto e potete prenotarlo qui.