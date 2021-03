Planet Manga annuncia City Hunter, Blue Lock e altri due manga

Con una serie di divertenti teaser, Planet Manga ha annunciato ben 4 nuovi manga che vedranno la luce ad inizio estate fra cui spiccano il singolare battle shonen a tema calcistico Blue Lock e una nuova edizione del cult City Hunter.

Vediamoli nel dettaglio!

Planet Manga – i dettagli di City Hunter, Blue Lock e degli altri due manga annunciati

Blue Lock di Muneyuki Kaneshiro (As the Gods Will, Jagan) e Yusuke Nomura (Dolly Kill Kill) – 13 volumi in corso, primo volume italiano previsto a luglio in libreria e fumetteria.

Eccovi la sinossi:

A seguito dell’eliminazione della nazionale giapponese ai mondiali del 2018 causata dell’eccesso di altruismo dell’attaccante Isagi Youichi, che ha preferito passare la palla a un suo compagno meno dotato tecnicamente anziché calciare in porta, prende il via un programma di selezione dei calciatori secondo il quale 300 giovani vengono isolati in un istituto-prigione (il Blue Lock) in cui saranno allenati duramente con l’obiettivo di creare “l’attaccante egoista più forte del mondo.”

Il manga è stato consigliato da Hajime Isayama (L’Attacco dei Giganti).

City Hunter XYZ: si tratta della nuova edizione del cult di Tsukasa Hojo in 12 volumi. Primo volume italiano previsto a luglio in libreria e fumetteria.

Eccovi la sinossi:

City Hunter racconta le avventure di Ryo Saeba e Kaori Makimura, che insieme formano City Hunter, un gruppo indipendente, che agisce nell’ombra e che può essere assoldato come guardia del corpo e investigatore privato. Il manga non segue una trama precisa ma sono una serie di casi uno dopo l’altro che scoprono piano piano il passato e le relazioni tra i personaggi.

Disney’s Alice in Wonderland: si tratta dell’adattamento in due volumi realizzato da Jun Abe dell’omonimo film di Tim Burton. Verrà proposto a luglio in un cofanetto.

Eccovi la sinossi del film:

Siete pronti a seguire Alice nella tana del Bianconiglio e vivere una fantastica avventura? Il Paese delle Meraviglie è un mondo che supera ogni immaginazione: i personaggi straordinari che avete sempre amato prendono di nuovo vita, diventando più imprevedibili e colorati che mai. Incontrerete il Cappellaio Matto (Johnny Depp), la Regina Bianca (Anne Hathaway), la Regina Rossa (Helena Bonham Carter), il Bianconiglio (Michael Sheen) e tanti altri. Alice in Wonderland: la nuova fantasiosa versione di una delle storie più amate di tutti i tempi. Con Disney la magia entra in azione!

Ultima proposta, in arrivo da settembre, è Toilet Stories di Asami Hyogetsu. Si tratta di una antologia di storie brevi.

Ecco come viene presentato il volume:

Piccole storie per grandi bisogni: vi presentiamo TOILET STORIES, la novel di Asami Hyogetsu e le sue divertentissime storie meditative da gabinetto, della durata perfetta per tutte le…sedute meditative! Toilet Stories vi aspetta in fumetteria, libreria e su panini.it a settembre!