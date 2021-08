Blue Lock: arriva l’anime, primi dettagli

A luglio avevamo riportato nei nostri precedenti articoli la possibilità di una produzione anime di Blue Lock, il fenomeno spokon del momento scritto da Muneyuki Kaneshiro (As the Gods Will, Jagan) e disegnato da Yusuke Nomura (Dolly Kill Kill) attraverso le pagine di Weekly Shonen Magazine (Kodansha) dal 2018, a seguito della registrazione di un dominio che lasciava intendere la nascita di un sito web dedicato.

Il rumor dell’adattamento ha preso piano piano forma e si è concretizzato con la conferma emersa online da fonti accreditate le quali riportano che Blue Lock riceverà un adattamento anime in corso di debutto nel 2022.

Non sono stati diffusi ulteriori dettagli, quali studio di animazione e staff, ma non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.

Blue Lock: di cosa parla?

Si tratta del manga spokon calcistico del momento, nonchè vincitore del premio Kodansha Manga Awards 2021, dopo aver registrato a maggio 2021, come riportato nel nostro precedente articolo, un traguardo di 4 milioni di copie in circolazione in tutto il mondo.

Ricordiamo, inoltre, che l’edizione italiana del manga è stata annunciata da Planet Manga a marzo 2021 e 1° numero è disponibile per l’acquisto daò 29 luglio 2021 (è possibile acquistare il debutto a questo link mediante Amazon). Qui, invece, recuperate la nostra recensione.

Proponiamo, inoltre, una sinossi:

“A seguito dell’eliminazione della nazionale giapponese ai mondiali del 2018 causata dell’eccesso di altruismo dell’attaccante Isagi Youichi, che ha preferito passare la palla a un suo compagno meno dotato tecnicamente anziché calciare in porta, prende il via un programma di selezione dei calciatori secondo il quale 300 giovani vengono isolati in un istituto-prigione (il Blue Lock) in cui saranno allenati duramente con l’obiettivo di creare “l’attaccante egoista più forte del mondo.“

Il manga ha ricevuto persino il plauso da un grande autore degli ultimi anni che ha scritto e disegnato L’Attacco dei Giganti (Shingeki no Kyojin), Hajime Isayam

A proposito di Blue Lock

La serie manga sportiva Blue Lock, scritta da Muneyuki Kaneshiro e illustrata da Yuusuke Nomura, è serializzata sulla rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha da agosto 2018 e attualmente sono stati pubblicati 138 capitoli. In Giappone sono stati lanciati in fumetteria e negozi online al momento 14 tankobon.

In Italia, come già appurato, la serie ha avuto inizio il 29 luglio 2021 grazie a Planet Manga. Il secondo numero arriverà il 19 agosto e potete prenotarlo qui.