Bob Chapek lascia il suo trono alla Disney e viene sostituito dall’ex CEO Bob Iger, che ha già guidato l’azienda di Topolino proprio nel suo periodo più roseo. Ma mentre la gente festeggia il suo ritorno, i fan della Marvel potrebbero non essere troppo contenti: Iger potrebbe mettere un freno al Marvel Cinematic Universe, almeno su Disney+.

Bob Iger, cosa potrebbe succedere ora che è lui il nuovo CEO della Disney?

Disney+ è stato uno dei tanti figli dell’ingegno di Iger, come altre iniziative della Disney negli ultimi 15 anni. Dopo aver annunciato il suo ritiro, ha prolungato la sua permanenza in azienda fino alla fine dell’anno fiscale nel 2021. Poi il mandato è passato a Chapek, anche se è durato poco più di due anni, mentre Iger lo “aiutava” come Presidente Esecutivo. Eppure né Iger né Chapek sono stati effettivamente coinvolti nel processo creativo: a loro è spettato piuttosto di stabilire le priorità per l’azienda, lasciando che i dirigenti creativi si mettessero al lavoro per trasformare quella visione in realtà.

Ciò si è tradotto con Kathleen Kennedy che ha rivolto l’attenzione di Lucasfilm sul produrre serie televisive, mentre i film di Star Wars sono rimasti fermi. Ora che Iger è tornato al timone, i Marvel Studios potrebbero avere il problema esattamente opposto e il nuovo CEO potrebbe riportare l’attenzione della Marvel verso la produzione di film. Perché la critica di settore pensa questo? Perché la Disney, dopo che Iger aveva lasciato il gruppo, ha cambiato il modo in cui i fan si approcciavano all’MCU: i film della MCU sono ancora in testa al botteghino, ma non come una volta. Per Box Office Mojo, Black Panther: Wakanda Forever è sceso del 63% nella sua seconda settimana di uscita nelle sale. Al posto di offrire una grande esperienza cinematografica, ora l’MCU tende a portare i suoi lavori nei salotti degli spettatori. Negli ultimi due anni, la Marvel ha rilasciato infatti più progetti per Disney+ che per i cinema. Iger potrebbe mettere un freno dunque a questa tendenza, dicendo alla Marvel di concentrarsi meno sulle serie TV e più sul possesso del grande schermo.

Iger potrebbe desiderare una maggiore integrazione verticale con le altre piattaforme Disney, come capita su Hulu o ABC. I Marvel Studios realizzano meravigliose serie cinematografiche, ma possono continuare a sostenere questi budget a lungo? Ecco perché Iger potrebbe apportare grandi modifiche al piano aziendale dell’MCU. In più di un’occasiona ha dimostrato delle abilità speciali e che sa come gestire il talento creativo dentro la Disney, un’azienda letteralmente fondata sulla creatività. Non c’è dubbio che il fine del gioco per uno qualsiasi di questi studi sia fare “più soldi possibili”. Tuttavia, la strategia di riversare serie su serie nel canale streaming della Disney, potrebbe essere stato troppo sbrigativo. Sebbene fosse stato usato come una valida soluzione durante la pandemia, ora può rivelarsi una strategia controproducente e negativa nei confronti delle sale cinematografiche che, attualmente, vivono ancora una situazione disperata.

Kevin Feige ha, per esempio. sottolineato l’importanza di vedere Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli nei cinema, nel tentativo di rafforzare il botteghino del 2021. Iger, da canto suo, apporterà senza dubbio modifiche al modo in cui la Disney fa affari, per ritornare a far parlare dell’MCU come il colosso di un tempo.