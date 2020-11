Boba Fett ritorna in una mini-serie per Disney+

Secondo quanto riportato, Lucasfilm sta puntando a una ripresa di metà novembre con la realizzazione di una miniserie di Star Wars incentrata su Boba Fett di Temuera Morrison. Secondo un rapporto, pubblicato nel tardo pomeriggio di Giovedì sulla rivista di settore Deadline ( che potete leggere a questo link), l’ancora incerto spin-off su Boba Fett vedrà le proprie riprese ricominciare entro la fine di Novembre o l’inizio di Dicembre, in contemporanea con la produzione della terza stagione di The Mandalorian.

Attenzione: In questa news faremo riferimento a personaggi ed eventi della nuova stagione di The Mandalorian, potreste quindi imbattervi in qualche spoiler.

Altre fonti hanno indicato come possibile data di messa in onda della nuova stagione inizio primavera 2021. I dettagli sono scarsi, e il famoso film segreto che Disney starebbe producendo con Lucasfilm non è stato ancora né annunciato né confermato. Nella seconda stagione di The Mandalorian, Chapter 9: The Marshal, scritta e diretta dal creatore e showrunner Jon Favreau, il cacciatore di taglie corazzato Din Djarin (Pedro Pascal) riconquisterà l’armatura danneggiata in battaglia di Boba Fett, recuperata dal maresciallo Mos Pelgo Cobb Vanth (Timothy Olyphant). L’episodio ambientato su Tatooine si concluderà con Vanth che consegnerà l’armatura a Din Djarin, in modo che possa restituirla alla sua casata ancestrale, mentre una figura oscura, rivelata essere Boba Fett, li osserva, cinque anni dopo il suo incontro con il mangiatore di uomini Sarlaac.

Disney aveva annunciato già nel 2013 di avere intenzione di produrre un prequel basato sulla storia di Han Solo ed uno spin-off riguardante il temuto cacciatore di taglie Boba Fett. Nell’Ottobre 2018, poco dopo la pessima performance al botteghino di Solo: A Star Wars Story, Deadline riportò che Disney aveva abbandonato l’idea di creare uno spin-off su Boba Fett per concentrarsi su un’ idea simile: The Mandalorian. La Disney abbandonò anche il suo film Obi-Wan: A Star Wars Story e lo trasformò in una serie Disney+ in cui la star di Star Wars Ewan Mcgregor ritorna a vestire i panni di Maestro Jedi in esilio dopo gli eventi accaduti in Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith. I nuovi episodi della seconda stagione di The Mandalorian sono attualmente disponibili su Disney +.