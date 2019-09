Boruto e il giovane Naruto s’incontrano per celebrare i 20 anni del manga

Per celebrare l'anniversario dei 20 anni del manga di Masashi Kishimoto, nella nuova saga dell'anime, Boruto ed il giovane Naruto si incontreranno.

TV Tokyo ha annunciato che un nuovo arco narrativo per l’anime di Boruto: Naruto Next Generations sarà presentato in anteprima a ottobre, con protagonisti Boruto e… il giovane Naruto.

La nuova saga commemora il 20 ° anniversario dell’opera originale di Masashi Kishimoto, Naruto pubblicato in Italia da Panini Comics sotto l’etichetta Planet Manga. La nuova stagione avrà una nuova sigla d’apertura eseguita da miiwa ed una di chiusura a cura della rock band Longman, intitolata “Wish On.” Iniziato nell’aprile del 2017, Boruto: Naruto Next Generations, si svolge diversi anni dopo la fine della serie originale e vede Naruto ormai cresciuto e realizzato nel sogno di divenire Hokage, spotando il focus dell’attenzione sul suo primogenito, Boruto, intenzionato invece a superarlo. Non è quindi una novità per il pubblico vedere padre e figlio condividere la scena, ma è sicuramente la prima volta che Boruto e il giovane Naruto si incontreranno.

Non è ancora chiaro se sarà il Naruto adolescente della prima serie a viaggiare nel futuro o il giovane Boruto a viaggiare a ritroso nel passato (sarà poi curioso scoprire in quest’ultimo caso, in quale punto specifico della prima serie, questo andrà ad accadere e quali personaggi potrebbero restarne coinvolti), certo è che in entrambi i casi se sarà interessante assistere a dinamiche relazionali tra personaggi appartenenti ad epoche differenti, sarà anche piuttosto complesso e delicato gestire le conseguenze di questa storia -con le potenzialità di cambiare il continuum spaziotemporale per sempre- inedita tanto nel manga originale di Kishimoto, quanto nello spin-off scritto da Ukyo Kodachi e disegnato da Mikio Ikemoto.

La nuova saga di Boruto: Naruto Next Generations comincerà in Giappone domenica 6 ottobre su TV Tokyo, e verrà prodotto dallo Studio Pierrot. L’arco narrativo sarà lungo due cour (circa 26 episodi).