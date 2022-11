Il regista premio Oscar Steven Spielberg è già pronto per il suo prossimo film. Deadline ha annunciato in esclusiva che Bradley Cooper sarà protagonista di Bullit, rivistazione del celebre action thriller del 1968 con il compianto Steve McQueen. Dalle prime indiscrezioni è emerso come non si tratti di un remake, bensì di una nuova idea basata sul personaggio di Frank Bullit, detective di San Francisco che si trova a dover fare i conti con la morte di Ross, mafioso che avrebbe dovuto proteggere.

Steven Spielberg realizzerà un film basato su Bullit

La sceneggiatura sarà scritta da Josh Singer (The Post, Spotlight) e il film sarà distribuito dalla Warner. Il film degli anni ’60, diretto da Peter Yates e basato sul romanzo Mule Witness, è diventato iconico per via di numerose e adrenaliniche scene d’inseguimenti con Steve McQueen che ha personalmente realizzato tutti gli stunt a bordo di una Ford Mustang. Bullit è diventato un vero e proprio cult, ottenendo grandi risultati anche al box-office: ben 42 milioni di dollari di incasso a fronte di un budget di soli 4 milioni. Il nuovo film segnerà la tanto attesa collaborazione tra Bradley Cooper e Steven Spielberg che più volte in passato avevano tentato di lavorare assieme (avrebbero dovuto realizzare American Sniper, ma la regia passò poi a Clint Eastwood).

Spielberg è di recente tornato alla ribalta per il suo film autobiografico The Fablesman, considerato dalla critica una vera e propria lettera d’amore al mondo del cinema. Presentato alla Festa del Cinema di Roma, il film è ispirato all’infanzia del regista e vede Michelle Williams e Paul Dano nei panni dei suoi genitori. La madre del regista, Leah, è morta nel 2017 a 97 anni mentre suo padre Arnold è scomparso nel 2020 a 103 anni. L’uscita italiana al cinema è fissata al 22 dicembre. Bradley Cooper è invece al lavoro sul musical drama Maestro, realizzato appositamente per Netflix e in arrivo nel 2023.