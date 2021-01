BRZRKR: vendite stellari per il fumetto di Keanu Reeves

A pochi mesi dall’uscita dall’uscita del primo numero di BRZRKR, fumetto creato e scritto da Keanu Reeves, BOOM! Studios ha registrato il maggior numero di pre-order fra i titoli della casa editrice, battendo ogni record precedente.

Lo scorso anno BOOM! Studios ha registrato delle vendite stellari grazie a diverse serie a fumetti come We Only Find Them When They’re Dead, Seven Secrets, Wynd e la miniserie di prossima uscita Luna. Tuttavia è con l’annuncio avvenuto lo scorso anno di BRZRKR, la graphic novel di Keanue Reeves e Matt Kindt, che la casa editrice americana ha raggiunto il maggior numero di ordini, numero che continua a crescere in vista del FOC (final order cutoff), previsto per il 25 gennaio. BRZRKR avrà come protagonista un uomo conosciuto con il nome di Berzerker, un guerriero immortale, per metà uomo e per metà dio, che combatte attraverso i secoli. Maledetto dalla sua stessa natura di semidio, Berzerker finisce a lavorare per il governo degli Stati Uniti in quanto l’unico in grado di combattere battaglie troppo pericolose per qualsiasi essere umano, il tutto mentre cerca la verità sulla propria esistenza e su come porvi fine.

Parlando della serie, Keanue Reeves ha fatto sapere che vedremo dei flashback riguardanti le origini del mercenario immortale, come è nato e di conseguenza come è diventato un semidio. Contemporaneamente seguiremo le vicende di Berzerker nel presente, del suo lavoro per il governo americano e delle ricerche che quest’ultimo compie per studiare la natura del protagonista. Reeves ha aggiunto che l’ispirazione per BRZRKR gli è venuta parlando con il regista di John Wick, Chad Stahelski, e che era particolarmente intrigato dall’idea di un personaggio costretto alla violenza, un vero e proprio guerriero sopravvissuto a secoli di guerre, che tuttavia non vuole uccidere perché pensa che la vita sia preziosa, e di conseguenza convive con dei veri e propri traumi psicologici.

A lavorare sul progetto insieme a Reeves e Kindt, ci sono il disegnatore Ron Garney, il colorista Bill Crabtree e il letterista Clem Robins. BRZRKR sarà diviso in dodici capitoli raccolti in tre volumi da 128 pagine, e verrà pubblicato nel settembre 2021 (volume 1), aprile 2022 (volume 2) e settembre 2022 (volume 3).