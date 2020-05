Bud Spencer on Dune Buggy scala 1:18 da Infinite Statue

Dopo il successo di Bud Spencer in scala 1/6 Infinite Statue – azienda tutta Italiana – torna all’attacco con un nuovo progetto interamente dedicato al mitico Bud, stiamo parlando della riproduzione in scala 1:18 della mitica Dune Buggy tratta dal film “…altrimenti ci arrabbiamo!”. Ora però, prima di proseguire nella lettura, cari amici, vi consiglio di fare play qui sotto… renderà il tutto ancora più speciale!

“- Ben: Apri!

– Uomo alla porta: Perché? Altrimenti vi arrabbiate?

– Ben e Kid: Siamo già arrabbiati!”

…altrimenti ci arrabbiamo! è una pellicola cult del 1974 diretta da Marcello Fondato, che fa parte del filone di film con la coppia Bud Spencer e Terence Hill. Tutto il film gira intorno ad una dune buggy di colore rosso fiammante, un modello costruito dall’azienda Puma, che funge nel film da elemento della diatriba e scazzottate fra i due protagonisti. La Dune Buggy nasce dall’idea di un costruttore di barche di nome Bruce Mayers. I primi modelli assunsero il nome di Manx ma col tempo divenne famosa con il nome con cui la chiamiamo tutti oggi. Quando arrivò in Italia negli anni dei movimenti giovanili, era semplicemente un kit di montaggio proposto da una azienda tutta italiana, la Puma di Adriano Gatto che la propose ai clienti come “Puma Gatto spider tipo spiaggia”. Il vero successo di questa atipica autovettura arrivò grazie al film “…altrimenti ci arrabbiamo!” per merito del duo Bud Spencer e Terence Hill.

Squadra che vince non si cambia e quindi troviamo nuovamente il team composto da Daniele Angelozzi (Sculpt), Dario Barbera (Paint) e Fabio Berruti (Titolare di Infinite Statue). La statua è realizzata in resina con 80 parti ridisegnati interamente per questo pezzo da collezione, ad arricchire il tutto vi è l’utilizzo di tantissime fotoincisioni e ruote realizzate in gomma, che potranno ruotare ma non sterzare (ci comunica il produttore). Alla guida della Dune Buggy troviamo il grande Bud Spencer

“Non c’è Buggy senza Bud e non c’è Bud senza Buggy!”

Così scrivono i ragazzi di Infinite Statue, e han proprio ragione perché questa statua è un piccolo capolavoro frutto di una minuziosa ricerca dei dettagli e di estrema precisione degli artisti.

Bud Spencer on Dune Buggy è disponibile in preordine sul sito del produttore al prezzo di 160,00 € con uscita fissata per fine anno. Attenzione! solo se la ordinate da Infinite Statue avrete in omaggio una riproduzione del catalogo originale Dune Buggy!