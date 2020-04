Bulma Motorcycle SHF di Tamashii Nations

Tutti i fan di Dragon Ball saranno felicissimi perchè Tamashi Nations negli scorsi giorni ha annunciato l’ingresso della Motorcyrcle di Bulma nella linea S.H.Figuarts dopo averla già vista in anteprima in qualche foto durante le fiere. Per la prima volta in assoluto è stato realizzato un veicolo in scala con il personaggio, volendo così proporre ai collezionisti di Dragon Ball un nuovo oggetto da aggiungere alla propria collezione.

La motocicletta è realizzata sia in plastica che in metallo, arrivando ad una lunghezza complessiva di 17,5 cm circa. All’interno della scatola oltre la moto troveremo: uno stand display con logo delle Capsule Corporation, una mini figure statica di Son Goku e delle parti opzionali per la SH Figuarts di Bulma (venduta separatamente). Essendo in scala con l’action figure di Bulma che è stata rilasciata nei mesi scorsi, sarà possibile ricreare le scene che abbiamo potuto ammirare sia nel manga che nel cartone animato di Dragon Ball.

Bulma è la figlia del Dr. Briefs, presidente della Capsule Corporation. Possiede una mente brillante e una volontà di ferro, anche se a volte si dimostra un pò egoista e arrogante. Fu il suo incontro casuale con Son Goku durante la sua ricerca delle Sfere del Drago a dare inizio a quest’epica avventura. Bulma decide così di partire con il piccolo Goku a bordo di una motocicletta racchiusa all’interno di una capsula fabbricata nella sua azienda di famiglia.

La nuova S.H. Figuarts di Bulma Motorcycle è già in preordine presso il distributore ufficiale Italiano dei prodotti Tamashii Nations (Cosmic Group), il prezzo è di 86.00 Euro circa e l’uscita Giapponese è fissata per il mese di Settembre 2020 (in Italia arriverà a novembre circa).