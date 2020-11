Bulma’s Motorcycle Capsule No.9 – recensione

Abbiamo recensito la moto di Bulma, qui chiamata Bulma’s Motorcycle Capsule No.9, uno dei prodotti più interessanti legati al brand di Dragon Ball per la linea S.H.Figuarts di Tamashii Nations e Bandai Spirits.

Ok, verissimo…non si tratta di una vera e propria action figure ma di un oggetto, che insieme alla figure (venduta separatamente), forma un bel quadretto con Bulma e Goku che ogni collezionista e appassionato del manga di Akira Toriyama dovrebbe avere nella propria collezione.

Avendo già la S.H. Figuarts di Bulma abbiamo potuto sperimentare a pieno le possibilità di questo modellino. Cosa ne pensiamo? Beh…scorrete qui sotto e lo scoprirete.

La nostra Videorecensione

Primo contatto

Citando Star Trek portiamo solamente in evidenza un fatto, che se non fosse stato per Bulma, probabilmente il nostro Goku farebbe ancora il campagnolo tra le montagne dove è stato allevato dal nonno adottivo Son Gohan. L’incontro tra lui e la giovanissima Bulma, genio adolescente ed ereditiera dell’azienda milionaria Capsule Corporation, ha portato il destino di Son Goku (Kakaroth) a scontrarsi con nemici via via sempre più forti fino a diventare uno dei guerrieri più potenti dell’universo. Ed è tutto nato in quel fatidico momento…quando Bulma, spinta dalla ricerca delle Sfere del Drago, a bordo della sua vettura con il suo Dragon Radar si trova davanti un buffo ed insolito ragazzino e lo investe per sbaglio. Lui, che non ha mai visto una macchina, la scambia per un mostro e la distrugge. Da quel momento nasce una bella amicizia e la splendida avventura che ci appassiona da più di trent’anni!

Packaging e Blister

La confezione che racchiude al suo interno questa bellissima motocicletta, conosciutissima da ogni lettore di Manga e in particolare i lettori di Dragon Ball, è realizzata con l’utilizzo di due materiali.

Per la componente grafica è stato adottato un cartoncino sul quale il layout, con predominanza di bianco, si alterna a riquadri contenenti le foto ufficiali del prodotto con uno stile che ricorda volutamente l’impaginazione classica di un manga giapponese.

La parte rimanente, invece, è stata realizzata in plastica trasparente e ci consente sin da subito di intravedere il contenuto e parte degli accessori contenuti all’interno del blister, anch’esso trasparente. Ma cosa c’è dentro il blister di preciso? Eccovi elencato il contenuto:

La Moto Capsule n.9

Una miniatura di Son Goku (con testa articolata)

Una basetta bianca

Tre diversi tipi di supporti trasparenti

Mani per Bulma che impugnano il manubrio

Gonna in gomma morbida per mettere Bulma seduta

Seggiolino con incastro per far sedere Son Goku.

Bulma’s Motorcycle Capsule No.9

Parliamo finalmente della protagonista di questa review, la Moto. E’ vero che non è tutto oro ciò che luccica ma è piuttosto probabile che sia metallo tutto ciò che al tatto risulta freddo al tatto. Lo abbiamo notato subito, analizzando l’oggetto da vicino, che dal peso e dal feed tattile fosse contenuto del metallo, ma dove di preciso? Sicuramente tutto il telaio della moto come ad esempio le parti in grigio e i tubi di scappamento e conferiscono maggior credibilità al prodotto stesso.

Tutto il resto della carrozzeria, invece, è composto da plastica rigida di colore bianco lucido con i vari adesivi stampati sopra. Le ruote, di cui quella anteriore può anche sterzare a destra e a sinistra, sono composte da gomma con battistrada a rilievo.

La moto è fornita di un comodo supporto formato da basetta e rialzi vari per poter essere esposta in posa impennata ma è corredata anche di un cavalletto che le consente di essere messa in posizione verticale anche senza aiuti ulteriori.

Per inserire Bulma all’interno della moto occorre rimuovere la “cappotta” trasparente, cambiare le mani e il gonnellino (qui ammettiamo di aver faticato). Dopodiché occorre cambiare il seggiolino posteriore ed inserire quello con l’incastro per il piccolo Son Goku.

Extra

Dentro la confezione, come anticipato, vi sono alcuni extra, la più simpatica è sicuramente la figure di Son Goku che si va a collocare proprio dietro Bulma, ricreando così la scena nel finale della prima puntata di Dragon Ball.

Questo Goku però, va detto, non ha la stessa dimensione delle normali S.H.Figuarts (di cui tra l’altro ne era uscita proprio una edizione speciale lo scorso anno) ma è molto più proporzionato con Bulma e la moto evitando così la spiacevole sensazione visiva di avere prodotti della stessa linea di scale e forme differenti (si…a noi collezionisti da molto fastidio).

Conclusioni

Tamashii Nations ha inaugurato un nuovo corso di prodotti – appendice, destinati ad affiancare le nostre amate action figure e lo ha fatto con grande stile proponendo come prima uscita un mezzo conosciutissimo da ogni fan.

La moto è ben realizzata e di ottima fattura e ci ha soddisfatto a pieno in ogni sua sfaccettatura. Vi ricordiamo in ogni caso che la figure di Bulma è venduta separatamente, pertanto se è vostro desiderio acquistare sia la Moto che Bulma il momento migliore è adesso dato che entrambi sono ancora reperibili a prezzi non esagerati.

Bulma’s Motorcycle Capsule No.9 è disponibile ad un prezzo suggerito di circa 80 euro ed è disponibile grazie a Cosmic Group che distribuisce ufficialmente in Italia i prodotti Tamashii Nations.