Burn The Witch: Planet Manga porta in Italia il nuovo manga di Tite Kubo

Burn The Witch, il nuovo manga scritto e disegnato da Tite Kubo (Bleach) su Weekly Shonen Jump, sarà pubblicato nel corso del mese di agosto 2021 in Italia grazie a Planet Manga.

Burn the Witch arriva in Italia

L’annuncio arriva direttamente dai portali social ufficiali della casa editrice modenese e ulteriori informazioni arriveranno nella prossima checklist di Anteprima.

Per il momento scopriamo un assaggio del nuovo manga dal celebre autore di Bleach (anch’esso disponibile interamente nel nostro Paese per Planet Manga e reperibile su Amazon) con la seguente descrizione:

“In arrivo ad agosto dall’autore di BLEACH, Tite Kubo, BURN THE WITCH. La vita è già abbastanza dura per una ragazza normale. Se poi sei una strega, vivi a Reverse London e il tuo compito è tenere d’occhio i draghi… be’, le tue giornate saranno sicuramente ancora più complicate!“

In Giappone il manga è stato serializzato tra luglio e agosto 2020 ed è composto da 4 capitoli raccolti in un tankobon. La seconda stagione del manga arriverà, ma a data da destinarsi.

Burn the Witch: storia editoriale, curiosità e copertina completa del primo volume

Burn The Witch è un manga nato in origine nel 2018 per celebrare i 50 di Weekly Shonen Jump come one-shot autoconclusivo divenendo, in seguito, una serie vera e propria divisa per stagioni.

La prima stagione è stata pubblicata in rivista da luglio ad agosto 2020 con 4 capitoli raccolti in un unico volume ancora inedito in Italia. La seconda stagione arriverà, ma a data da destinarsi.

L’attualità di Bleach è racchiusa in Burn The Witch poiché innanzitutto Shueisha aveva proposto all’autore una nuova opera che convogliasse qualcosa di originale e quel sapore di Bleach allo stesso tempo.

Pertanto, l’autore ha preso la richiesta al volo e l’ha giocata tirando fuori dal cassetto un progetto sospeso, poichè la location dove si svolge Burn The Witchdoveva essere parte di Bleach inizialmente (ala Ovest della Soul Society, mentre Bleach si svolge in quella orientale), ma l’autore abbandonò l’idea dal momento che il worldbuilding e i personaggi dell’opera erano già variegati e complessi.

Burn The Witch segue le vicende di due ragazze, Noel Niihashi e Ninny Spangcole, e lavorano nel ruolo di streghe nell’agenzia Wing Bind. La loro missione è quella di proteggere e gestire i dragoni che abitano Londra per il bene della popolazione dopo aver appurato che queste creature mitologiche hanno causato il 72% delle morti.

Le due ragazze si dividono tra Londra e Londra inversa, ovvero location dove avvengono eventi paranormali e fantastici. Qui la gente può vedere i dragoni ed è sempre qui, appunto, che si materializza la parte Ovest della Soul Society.

Bleach

Tite Kubo, invece, è un artista di fumetti manga che ha ottenuto il successo, attraverso le tavole di Weekly Shonen Jump con Bleach, serializzato dal 2000 al 2016 con un totale di 686 capitoli e 74 volumetti. In Italia l’opera è interamente edita da Planet Manga (acquistate su Amazon l’ultimo volume del manga).

Il manga ha ispirato una serie anime prodotta da Studio Pierrot ed interrotta dal 2012 con l’episodio. Tuttavia, il ritorno dell’anime è stato annunciato e a data ancora da definirsi arriverà la trasposizione dell’ultimo arco narrativo, La Guerra dei Mille Anni (nel nostro più recente articolo i dettagli).

In Italia, la prima stagione dell’anime è attualmente disponibile attraverso la piattaforma streaming di Amazon Prime Video (potete raggiungere qui la pagina e qui i dettagli dal nostro precedente articolo).

Per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Video, sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link.

Inoltre, il manga ha ispirato una serie animata trasmessa su TV Tokyo, romanzi, videogiochi, speciali animati, lungometraggi, merchandising e anche un film in live action uscito il 20 agosto 2018 nelle sale giapponesi.

Dal 14 settembre 2018 Netflix ha reso disponibile la visione, anche in Italia, del live action.