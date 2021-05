My Hero Academia: Tite Kibo (Bleach) disegna Kaminari

Denki Kaminari noto anche come Stun Gun Hero: Chargebolt, membro insieme a Midoriya, Bakugo e Todoroki della Classe 1-A al Liceo Yuei, è uno dei protagonisti del manga di My Hero Academia scritto e disegnato da Kohei Horikoshi. La serie ha avuto e sta avendo un successo incredibile, tra il manga e l’anime, la cui quinta stagione è tutt’ora in corso, senza contare che Giappone ha aperto la mostra dedicata al franchise. Tite Kubo, autore di Bleach, ha deciso quindi di manifestare il suo supporto a Horikoshi, festeggiando il suo incredibile successo, creando un disegno di Denki Kaminari!

My Hero Academia: Kaminari disegnato da Tite Kubo

La mostra si chiama My Hero Academia: Drawing Smash, ed è stata aperta in Giappone il 23 aprile e la sua chiusura è prevista per il 27 giugno 2021. La mostra vanta la partecipazione di sette grandi artisti ben noti: Eiichiro Oda, autore di One Piece, Masashi Kishimoto, autore di Naruto e Boruto, Tite Kubo (Bleach), Daisuke Ashihara, autore di World Trigger, Yuki Tabata, il creatore di Black Clover, Gege Akutami autore di Jujutsu Kaisen e Yasuki Tanaka (Kagijin, Summer Time Rendering), che hanno arricchito la mostra con art work originale dedicati al franchise di My Hero Academia.

Attualmente la mostra è stata chiusa temporaneamente a causa del COVID-19. Eppure, alcuni fan che sono riusciti a visitarla, hanno condiviso sui social media, alcuni degli sketch che sono diventati virali e tra di essi spicca quello di Tite Kubo:

My Hero Academia: il franchise

My Hero Academia è un manga scritto e illustrato da Kohei Horikoshi e in corso di pubblicazione sul settimanale Weekly Shonen Jump edito da Shueisha dal 7 Luglio 2014. In Italia è edito presso la casa editrice Star Comics con 27 volumi disponibili. L’autore ha per altro già parlato della conclusione del manga e che potete leggere in questo nostro articolo.

In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza particolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia! Izuku Midoriya dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere, e nonostante l’impresa sembri impossibile qualcuno finirà per notare le sue capacità… Tutto è cominciato con la notizia della nascita di un “bambino luminoso”, e da quel momento la Terra si è popolata di “Heroes”, comportando un riassetto globale di ogni aspetto della vita… Come sarà la scuola in un mondo del genere?!

Il manga ha ispirato un anime, comporto da quattro stagioni, tutte disponibili in streaming gratuito sulla piattaforma VVVVID. La quinta è tutt’ora in onda e disponibile sullo streaming su Crunchyroll. Alle serie anime si collegano anche due film: My Hero Academia Two Heroes e My Hero Academia HEROES RISING entrambi usciti sempre per Dynit. È stato inoltre annunciato un terzo film animato, i cui dettagli gli potete scoprire in questo nostro articolo!

