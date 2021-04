Bleach – trailer del nuovo doppiaggio italiano per Amazon Prime Video

Come già precedentemente riportatovi l’anime dello shonen cult Bleach tornerà su Amazon Prime Video a partire dal prossimo 26 aprile con un nuovo doppiaggio italiano.

Bleach: trailer, doppiatori e staff tecnico

L’anime verrà caricato a cadenza mensile, al ritmo di una stagione al mese e grazie a Dynit, che ne ha curato l’adattamento, abbiamo anche la lista dei doppiatori dei personaggi principali: Ichigo Kurosaki sarà interpretato da Federico Viola, Rukia Kuchiki avrà la voce di Martina Tamburello, Uryu Ishida sarà Ruggero Andreozzi, Isshin Kurosaki avrà la voce di Claudio Moneta, Orihime Inoue verrà interpretata da Giada Bonanomi, Yasutora “Chad” Sado sarà Marcello Moronesi, Don Kan’onji verrà interpretato da Luca Ghignone e Kon avrà la voce di Stefano Ferrari.

Per l’occasione Dynit ha diffuso il primo trailer italiano in cui possiamo già ascoltare il nuovo adattamento:

Lo staff tecnico dell’anime sviluppato da Studio Pierrot vede Noriyuki Abe alla regia, Masashi Kudo al character design, Natsuko Suzuki e Sawako Takagi sono gli art director, Toshiyuki Fukushima è il direttore della fotografia, Shiro Sagisu ha curato la colonna sonora.

Bleach, il manga e l’anime

Bleach è edito nel nostro paese da Planet Manga che ha prodotto due edizioni ed ha ispirato fra le altre cose una lunga serie animata da oltre 300 episodi, spettacoli teatrali, videogames, light novel e addirittura un film dal vivo targato Netflix. Ha venduto in Giappone oltre 82 milioni di copie e ha vinto nel 2005 il prestigioso premio Shogakukan.

Per chi non conoscesse lo conoscesse, Bleach narra le avventure del giovane Ichigo Kurosaki, il quale riceve accidentalmente poteri da shinigami da Rukia Kuchiki. Oltre ad assumersi l’incarico di difendere gli esseri umani dagli spiriti maligni e di guidare le anime defunte verso l’aldilà, Ichigo viene coinvolto in una serie di scontri tra spiriti, che lo portano a esplorare vari regni dell’aldilà e a scoprire di più sulle proprie origini.

Tite Kubo invece ha recentemente curato il character design del videogame Project Sakura Wars e lanciato Burn The Witch, spin-off proprio della sua serie di maggiori successo.

