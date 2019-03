Bus, il gioco sul trasporto pubblico, avrà un’edizione per il 20esimo anniversario

Lo studio Splotter porterà di nuovo alla luce un gioco storico, amato da molte persone e che ormai compie 20 anni: parliamo di Bus.

Lo studio Splotter porterà di nuovo alla luce un gioco storico, amato da molte persone e che ormai compie 20 anni: parliamo di Bus, board game creato da Jeroen Doumen e Joris Wiersinga, che dirigono lo stesso studio Splotter e hanno creato titoli storici come Food Chain Magnate e Antiquity.

Uscito nel 1999, Bus è uno dei primi giochi a proporre la meccanica del piazzamento dei lavoratori, elemento ormai abbondantemente sdoganato ed utilizzato in centinaia di prodotti. La sfida in Bus consiste nel creare una rete di trasporti pubblici in città tramite linee, collegamenti e connessioni utili per i cittadini per spostarsi da casa a lavoro, oppure in zone di svago come pub o bar.

I giocatori possono comprare più mezzi per trasportare più persone alle loro destinazioni, cercando di essere più veloci degli altri giocatori.

Bus, pur essendo un gioco di successo, è attualmente difficile da reperire sul mercato non collezionistico (come molti giochi firmati Splotter) e quest’edizione permetterà a tutti gli appassionati di poterne recuperare facilmente una copia. Il prodotto verrà pubblicato quest’ottobre da Capstone Games, etichetta europea dietro a giochi come The Climbers, Arkwright e tanti altri.

Tutte le illustrazioni saranno rifatte da Wildcatters e da Daan Van Paridon, rimpiazzando le immagini originali di Tamara Jannink. Bus: 20th Anniversary Edition verrà rilasciato durante l’edizione di quest’anno di Essen Spiel, che si terrà dal 24 al 27 ottobre 2019.

L’azienda Splotter è inoltre riconosciuta dai giocatori per i propri prezzi di vendita, decisamente più alti dei concorrenti. Sarà particolare vedere quest’operazione al limite del nostalgico: dare la produzione ad un’azienda esterna rende questo titolo il primo gioco Splotter a non essere stampato da loro. Forse proprio questo permetterà al gioco di avere un prezzo inferiore, andando a creare un connubio che i fan aspettavano da tanto: quali risultati potranno ottenere dei giochi così venduti e divertenti, se nemmeno l’ostacolo del prezzo alto si metterà in mezzo?