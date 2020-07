Capitan America: Chris Evans dona uno dei suoi scudi ad un piccolo eroe

Chris Evans è stato protagonista di una bellissima storia che coinvolge il suo alter-ego cinematografico più famoso, Capitan America, e un piccolo giovane eroe di nome Bridger Walker di Cheyenne, nel Wyoming negli Stati Uniti, di 6 anni.

Bridger lo scorso 9 luglio infatti ha difeso la sua sorellina di soli 4 anni dall’aggressione di un cane pastore tedesco che lo ha poi azzannato, ferendolo gravemente, ad un guancia. A riferirlo è stata la zia tramite un post su instagram sottolineando come dopo aver ricevuto 90 punti di sutura e un piccolo intervento chirurgico, Bridger è a casa a riposo.

Definendo il nipote “un ragazzo coraggioso” la zia ha poi taggato una serie di attori che hanno interpretato vari supereroi al cinema per renderli partecipi della “impresa” e far entrare Bridger nelle loro fila.

A rispondere all’appello ci sono state subito tantissime personalità fra cui Anne Hathaway (Catwoman in Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno), Mark Ruffalo (Hulk nel Marvel Cinematic Universe), i fratelli Russo (registi di diverse pellicole del Marvel Cinematic Universe) Hugh Jackman (Wolverine) e Tom Holland (Spider-man).

Tuttavia è stato Chris Evans – il Capitan America del Marvel Cinematic Universe – quello a rimanere più impressionato dal gesto di Bridger rispondendo così al messaggio:

Amico, sei un eroe, quello che hai fatto è stato così coraggioso, così altruista. Tua sorella è così fortunata ad averti come un fratello maggiore. I tuoi genitori devono essere così orgogliosi di te. Continua a essere l’uomo che sei, abbiamo bisogno di persone come te. Abbi pazienza, so che la guarigione potrebbe essere difficile, ma in base a quello che ho visto, non credo che ci sia molto che possa rallentarti!