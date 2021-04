Capitan America: Marvel Studios al lavoro su un nuovo film

Il capo sceneggiatore e creatore della serie televisiva Marvel pubblicata su Disney+, The Falcon and the Winter Soldier, sta sviluppando un quarto capitolo del franchise di Capitan America per i Marvel Studios. Malcolm Spellman scriverà la sceneggiatura insieme a Dalan Musson, uno degli autori della sopracitata serie.

La notizia arriva in esclusiva dal The Hollywood Reporter che ha anche rivelato che attualmente non è nota alcuna informazione riguardante il casting. Tuttavia l’ultimo episodio di The Falcon and the Winter Soldier suggerisce molte strade che il film potrebbe percorrere. Finora, infatti, abbiamo osservato Chris Evans che ha interpretato Capitan America attraverso il personaggio di Steve Rogers, apparendo in un trio di film solisti, oltre agli Avengers e altri vari film Marvel. Con l’arrivo della nuova serie Disney+ è nata la questione su chi abbia il diritto di portare lo scudo ed essere l’erede di Capitan America.

È probabile che il ruolo passerà a Sam Wilson, interpretato da Anthony Mackie, nonché l’attuale detentore dello scudo, ma ancora non c’è alcuna conferma ufficiale e quindi il glorioso compito potrebbe passare anche ad altri importanti Capitan America già visti. Non si sa nemmeno chi sarà il regista del film e se tornerà o meno Evans. L’annuncio arriva proprio al termine di The Falcon and the Winter Soldier che ha visto l’interpretazione anche di altri attori come Sebastian Stan nei panni di Bucky Barnes / The Winter Soldier, Emily VanCamp (Sharon Carter) e Wyatt Russell (John Walker/U.S. Agent).

La serie ha ottenuto una forte reazione di critica e di pubblico tanto che la stessa Disney l’ha presentata come il più grande debutto di una serie di sempre, superando spettacoli come WandaVision e The Mandalorian. Non ci resta che attendere, quindi, ulteriori novità sul nuovo film di Capitan America.

