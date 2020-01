Capitan Tsubasa, Banpresto annuncia la nuova Grandista

La linea Grandista di Banpresto si arricchisce di una nuova line up che dopo aver spaziato tra Dragon Ball, Naruto e One Piece arriva ad aprirsi verso una serie animata cult Capitan Tsubasa (conosciuto in italia con il nome di Holly e Benji). La statua di Grandista, completamente in PVC sarà alta ben 23 cm.

Capitan Tsubasa è uno spokon (un manga ambientato nel mondo dello sport) meglio conosciuto in italia con il titolo del suo primo adattamento, Holly e Benji. Recentemente è stato prodotto un anime che riprende dal principio le vicende di Tsubasa dal titolo Capitan Tsubasa 2018 con al suo attivo 52 episodi. Tuttavia le vicende del giovane calciatore nascono come manga nel 1981 e con un adattamento animato suddiviso in svariate serie e lungometraggi. Tsubasa è un giovane promettente e vero asso del calcio. Dopo essersi trasferito in una nuova città fa la conoscenza di alcuni ragazzi ed entra nel team della Nankatsu (Niuppi nel primo adattamento), non passerà molto tempo prima che decida di sfidare l’imbattibile Genzo, portiere di una squadra avversaria, che vede frantumare il suo primato di parate. Nascerà una rivalità tra i due giovani che sfocerà anche in una bellissima amicizia. Inutile dire che per chi ha vissuto l’infanzia negli anni 80 e 90 Holly e Benji rappresenti un vero fenomeno cult che ha spinto tanti ragazzi a scendere in campo cercando di ricreare i fantasmagorici incontri di calcio in cui Holly si scontra con Mark Lenders e i gemelli Derrik.

La statuetta di Banpresto vede finalmente un prodotto tratto da questo amatissimo brand partendo direttamente dal suo protagonista Tsubasa Ozora (Oliver Hutton) con una statua appartenente alla linea di successo Grandista di Banpresto. La statua sarà realizzata completamente in PVC e vede il protagonista in posa molto statica, in piedi, con la sua divisa bianca dalle linee azzurre. Ottimi dettagli di sculpt e paint per un prodotto che sicuramente andrà a ruba tra gli appassionati.

La statua di Capitan Tsubasa sarà disponibile dal mese di Agosto 2020 al prezzo suggerito di 45 euro.