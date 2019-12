Cappellini Snapback: i migliori per appassionati di Cultura Pop

Abbiamo selezionato per voi i migliori Cappellini Snapback legati al mondo e alla cultura popolare. Si passa dal mondo del cinema ai videogiochi e ce ne sono per tutti i gusti – ma soprattutto – per tutte le tasche.

La parola “snapback” viene usata dai giovani per indicare il cappellino da baseball al quale non viene tolto l’adesivo, generalmente rotondo. Questi cappelli trovano le loro origini da metà degli anni 90 e gettano, insieme ad altri tipi di indumenti, le fondamenta della cultura hip-hop. Tornati alla ribalta grazie alla fusione di importanti brand con prodotti della cultura pop risultano essere degli ottimi prodotti da sfoggiare (o anche semplicemente da collezionare) per veri appassionati.

Difuzed Marvel Comics Logo And Comic Pattern

Questo Cappellino è sicuramente fatto per i fan del mondo Marvel e se siete indecisi tra i vari eroi potrebbe fare assolutamente per voi dato che nel pattern ha impresso una serie di tavole in bianco e nero con numerosi super eroi dal mondo dei fumetti. Il logo Marvel, invece, è ben impresso sulla parte frontale con cuciture a rilievo coni classici colori rosso e bianco. Realizzato per l’ 80% in poliestere e per il 20% in Cotone.

The Legend of Zelda Snapback

Passiamo al mondo dei videogiochi con un simbolo che avrete sicuramente riconosciuto (lo avete riconosciuto, vero?). Il simbolo della Triforza e il logo di The Legend of Zelda. 60% Poliestere, 30% Acrilico, 10% Lana per un cappellino nero a contrasto con il logo e visiera in grigio.

Disponibile anche nei colori verde e oro.

Teenage Mutant Ninja Turtles (TMNT) Pizza Bite

Cowabunga! Questo stupendo cappellino è ispirato al mondo delle Tartarughe Ninja, vi ricordate che i quattro fratelli sono amanti sfegatati della Pizza? Beh questo cappellino ve lo ricorda con un design pazzesco, ha addirittura il morso sulla visiera! Non ha il logo TNMT sulla fronte ma una scritta a rilievo Pizza con lo stesso font. Materiale: 50% cotone, 50% poliestere… Bellissimo.

Dragon Ball Z Goku Snapback

Ogni appassionato di Star Wars ha un oggetto dedicato a questa saga, non avete nulla? Beh ecco un bel cappellino di New Era, sinonimo di qualità, da indossare tutti i giorni con il logo di Star Wars in rilievo giallo.

Superman Snapback Classic Logo

Non c’è niente di più bello di un classico imbattibile, come ad esempio il logo di Superman su sfondo Azzurro che ci riporta in mente sia i comics ma anche il compianto Christopher Reeve. Cappellino 100% Cotone. Must Have…è anche scontato del 20%!

Ghostbusters Snapback Logo

Anche questo cappello vince a mani basse per la sua semplicità ed eleganza. Stai cercando un cappello ectoplasmatico? …E chi chiamerai? Eccolo qua! Il logo classico è cucito a rilievo ed è veramente un articolo imperdibile.

Super Mario Snapback Logo Japan

Altro cappellino in super sconto del 20% che non potete lasciarvi sfuggire. Ha il logo classico di Super Mario in Giapponese con i colori che riportano alla mente vecchie glorie del passato come la mitica console NES. Anche questo 100% cotone con ricamo del logo in rilievo e immagine di Super Mario sul fianco del berretto.