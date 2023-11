Fermatevi 18 minuti per guardare questo film di Zelda, è la cosa più bella che vedrete oggi

La serie di videogiochi "The Legend of Zelda" ha ispirato una miriade di progetti da parte dei fan nel corso degli anni. Tuttavia, l'ultima interpretazione del noto YouTuber RwanLink potrebbe essere considerata una delle più straordinarie realizzate finora, soprattutto per gli appassionati del celebre Studio Ghibli.

In commemorazione del 25º anniversario di "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" (uscito il 21 novembre 1998), RwanLink ha condiviso circa 20 minuti di sequenze di un progetto basato su Unreal Engine 5, le quali gli hanno richiesto oltre 600 ore di lavoro, durante un arco temporale di quattro mesi.

Il video, in 4K, mostra una meravigliosa reinterpretazione di Ocarina Of Time, sebbene in alcune sezioni risulti ancora discontinua. Pur necessitando di ulteriori perfezionamenti, quanto mostrato è semplicemente impressionante, specialmente se si considera che è stato realizzato da una sola persona nel suo tempo libero.

La clip offre uno sguardo alla vita nella Città del Castello, includendo oltre 30 personaggi sviluppati appositamente per il progetto. Va precisato che questo breve film è stato realizzato come tale e non come videogioco.

Non è la prima volta che RwanLink si cimenta in reinterpretazioni di "Ocarina of Time". Un suo progetto precedente, dai toni più realistici, attirò molta attenzione in passato ed è persino più impressionante dal punto di vista visivo.

La serie The Legend Of Zelda, uno dei pilastri di Nintendo fin dal lontano 1986, continua a riscuotere successi su successi. Tears of the Kingdom, il seguito di Breath of the Wild, ha venduto 19,5 milioni in poco più di 4 mesi. Di recente, Nintendo ha annunciato di essere in procinto di realizzare un film live-action dedicato a The Legend Of Zelda, il quale sarà supervisionato dal creatore della serie, Shigeru Miyamoto.

Parallelamente ai progetti ufficiali, sono emersi numerosi progetti fan-made di alta qualità, inclusi remake giocabili dell'originale creati su Minecraft, un remake VR attraverso una mod di Doom e un rifacimento per PC di "A Link to the Past", sviluppato a partire da un codice ottenuto tramite reverse-engineering.

Al netto di tutto questo, chiunque consideri l'operato di RwanLink degno di essere supportato, può farlo tramite il suo canale Patreon.