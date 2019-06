Captain America (Avengers: Endgame) Sixth Scale Figure in arrivo da Hot Toys

Steve Rogers alias Captain America arriva nella serie dedicata agli eroi Marvel tratto da Avengers: Endgame

Steve Rogers alias Captain America, è uno dei primi fondatori degli Avengers nel MCU della Marvel, diventato famoso per la sua forza sovrumana e per lo scudo indistruttibile si dovrà rinunire con gli Avengers sopravissuti allo schiocco di dita di Thanos per poterlo sconfiggere e riportare in vita la metà dell’universo scomparsa in Avengers: Infinity War.

La figure è perfettamente identica alla sua controparte reale dalle sembianze dell’attore Chris Evans.

Nei giorni scorsi Hot Toys ha cominicato l’apertura dei preordini di Captain America tratto da Avengers: Endgame per la linea Movie Masterpiece, una serie di action figure collezionabili in scala 1/6 dedicata al mondo del Cinema e delle Serie TV. Queste figure solitamente sono alte circa 30 cm, hanno il corpo articolato e vestiti in simil pelle e stoffa. Se vi soffermerete a guardare tutti i dettagli rimarrete davvero impressionati dalla cura che ci mettono per poter ricreare una vere e propria repplica del personaggio in questione in scala ridotta.

Come per tutte le altre figure anche in questa sarà presente una basetta espositiva con il logo del film, dove troveremo pure un braccio snodabile che ci permetterà di riprodurre al meglio le pose action del nostro Captain America proprio come nel film. Troveremo come il solito degli accessori di ricambio, tra cui delle mani intercambiabili, 2 scudi ( uno intero e l’altro spezzato a metà ), due teste ( una con l’elmo e l’altra senza ), l’elmetto da tenere in mano quando lo si espone senza, il martello di Thor e il medaglione con la foto di Peggy Carter.

Captain America è in preordine da Sideshow al prezzo di 274.00 Dollari, con spedizione stimata nel periodo che va da Aprile a Giugno 2020.