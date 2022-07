Alla fine i leak dei giorni scorsi si sono rivelati veritieri. Al panel dei Marvel Studios, tenutosi ieri al San Diego Comic-Con, Kevin Feige ha svelato il titolo ufficiale e la data di uscita del quarto film su Captain America (con Sam Wilson grande protagonista dopo gli avvenimenti della serie The Falcon and The Winter Soldier).

Il quarto film su Captain America ha una data di uscita

Si chiamerà Captain America: New World Order e arriverà nelle sale il 3 maggio 2024: il film, annunciato lo scorso anno, farà parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe. Neanche a farlo apposta il titolo scelto è lo stesso del primo episodio della serie Disney+ dove Falcon (Anthony Mackie) prende lo scuso e il mantello di Captain America, rimpiazzando Steve Rogers.

Il film sarà diretto da Julis Onah, regista di The Cloverfield Paradox (arrivato su Netflix) e del drama Lucem uscito nel 2019 e presentato al Sundance Film Festival del medesimo anno. A scriverlo ci penserà invece Malcolm Spellman, già sceneggiatore e autore della serie TV.

Ovviamente la curiosità dei fan è anche attorno allo status di Chris Evans, la cui ultima apparizione risale a Avengers Endgame. L’attore non ha mai negato la possibilità di un suo ritorno nei panni di Cap, a patto che gli si ponga sul tavolo un progetto che ne valga la pena, ma non c’è mai stato un annuncio ufficiale da parte dei Marvel Studios.

Con le sue nuove ali in vibranio, come lo scudo, Captain America diventa nuovo simbolo per l’America e per la comunità afroamericana che finalmente ha in Sam un faro di speranza. Non sappiamo se nel film comparirà anche Bucky Barnes/Soldato d’Inverno, co-protagonista al fianco di Sam Wilson nella serie Marvel.