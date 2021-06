Captain Tsubasa: gli episodi inediti arrivano su Mediaset

Captain Tsubasa, l’anime reboot del primo adattamento dell’omonimo manga di Yoichi Takahashi edito da Star Comics in Italia, ritorna di nuovo su Mediaset dopo che i primi 28 episodi che ripercorrono l’arco narrativo delle elementari sono andati in onda e diffusi in streaming su Mediaset Play per la tra dicembre 2019 e febbraio 2020.

I nuovi episodi, dal 29 al 52, che narrano l’arco narrativo delle medie, saranno trasmessi su Italia 1 da martedì 8 giugno alle 13:45. In questo arco narrativo i giocatori sono cresciuti e alle prese con un nuovo e imminente campionato scolastico.

Captain Tsubasa: manga e anime

Il manga di Captain Tsubasa venne pubblicato su Weekly Shōnen Jump dal 1981 al 1988 e inseguito raccolto in 37 volumi tankōbon. Arriva in Italia grazie alla Star Comics, che pubblicò anche i 18 volumi di Capitan Tsubasa World Youth e i due speciali Capitan Tsubasa World Youth Special e Capitan Tsubasa – Taro Misaki Story. A causa però di un contenzioso tra la FIFA e l’editore giapponese Shūeisha riguardo alla presenza nell’opera di squadre, maglie e giocatori reali la Star Comics non ha potuto pubblicare le rimanti serie né ristampare Capitan Tsubasa World Youth.

La Star Comics ha poi riproposto la serie in box da collezione, intitolata CAPITAN TSUBASA COLLECTION.

Per quanto riguarda l’anime, il nuovo Captain Tsubasa è andato in onda in Giappone per 52 episodi tra l’aprile 2018 e l’aprile 2019.

Captain Tsubasa è diretto da Toshiyuki Kato (Le Bizzarre Avventure di JoJo: Diamond Is Unbreakable, Full Moon O Sagashite) presso lo studio David Production (Fire Force, Cells at Work!) su sceneggiature coordinate da Atsuhiro Tomioka (Inazuma Eleven, Pokémon XY). Hajime Watanabe (Ginga e Kickoff!!, School Rumble) ha curato il character design e la direzione generale dell’animazione mentre Hayato Matsuo (Hellsing Ultimate, Le Bizzarre Avventure di JoJo, The World God Only Knows) ha composto la colonna sonora.

