Carcassonne 20th Anniversary Edition: in arrivo l’edizione del ventennale

Z-Man Games ha annunciato la produzione di Carcassonne 20th Anniversary Edition, l’edizione celebrativa per il ventennale del celebre gioco di posizionamento. La nuova edizione, la cui uscita sarà prevista questa estate, presenterà una veste tutta rinnovata nel design e nei contenuti. Il gioco sarà rivolto sia ai giocatori accaniti di Carcassonne, che apprezzeranno numerosi easter egg, sia a chi si avvicinerà per la prima volta a questo gioco da tavolo, grazie alla presenza di un nuovo regolamento che risulterà di facile comprensione.

Se non conoscete questo titolo, Carcassonne è un gioco di piazzamento tessere (tile-placement) in cui i giocatori competono per ottenere il controllo del territorio che circonda l’omonima cittadina francese. Per riuscire nell’impresa i giocatori dovranno plasmare in modo strategico il territorio in modo da guadagnare più punti possibili.

Il gioco, pubblicato per la prima volta 20 anni fa, ha riscosso un enorme successo sia di pubblico che di critica e ha ricevuto nel tempo diversi contenuti di espansione.

Carcassonne 20th Anniversary Edition conterrà il gioco base completo e sarà perfettamente compatibile con tutte le precedenti espansioni del gioco: in questo modo questa edizione celebrativa permetterà agli irriducibili di Carcassonne di ampliare la propria collezione e, al tempo stesso, di arricchirla grazie al nuovo regolamento che proporrà una versione del gioco più moderna.

La 20th Anniversary Edition proporrà inoltre una nuova versione delle componenti di gioco, che saranno caratterizzate da illustrazioni completamente nuove, sia per quel che riguarda le tessere di gioco che i segnalini “meeple”, che in questa edizione potranno essere decorati con speciali adesivi che ritraggono alcuni abitanti del gioco.

Il restyling del gioco non si limiterà solo a ritoccare Carcassonne con una nuova grafica, ma aggiungerà anche 20 nuove tiles, che potranno essere utilizzate per creare scenari completamente inediti nella storia del gioco, e introdurrà anche nuove azioni speciali.

Carcassonne 20th Anniversary Edition sarà messo in commercio, in inglese, questa estate ad un prezzo di 49,99 dollari. Al momento non ci sono notizie circa un’eventuale localizzazione italiana.