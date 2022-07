Joker sta per tornare e a disegnarlo sarà Carmine Di Giandomenico nella nuova serie regolare Joker – The Man Who Stopped Laughing che partirà negli Stati Uniti il prossimo 4 ottobre su testi di Matthew Rosenberg. I due avevano già collaborato sulle storie in appendice a Future State: Dark Detective con protagonista Grifter.

Carmine Di Giandomenico disegna Joker – The Man Who Stopped Laughing

L’annuncio è arrivato nella nottata italiana durante il panel Gotham Publishing tenutosi al San Diego ComiCon 2022, la serie riprenderà la narrazione esattamente da dove si era conclusa la precedente serie Joker scritta da James Tynion IV – per questo motivo se volete EVITARE SPOILER non proseguite nella lettura. Da segnalare prima però che The Joker – The Man Who Stopped Laughing sarà completato da una storia di appendice scritta e disegnata da Francesco Francavilla con protagonisti Joker e Mirror Master.

Joker è tornato negli Stati Uniti come visto in Joker #15 quando Jim Gordon, convinto di poterlo sfruttare contro il Network (un cartello criminale atto a salvaguardare i “criminali” normali dalle attività dei loro colleghi “super” nonché da quelle dei vigilanti e supereroi) lo aveva riportato in Texas. Ma il Principe Pagliaccio del Crimine ha ucciso Cressida Clarke ed è fuggito. Ora si ritroverà ad attraversare tutto il paese, presumibilmente per tornare nell’amata Gotham City, ma con un particolarità: pare abbia perso il sorriso. Come mai?

Da questa premessa prende il via quella che a tutti gli effetti pare essere la Stagione 2 delle avventure soliste di Joker. Prima di queste serie, il Principe Pagliaccio del Crimine aveva beneficiato di una serie, breve, serie regolare pubblicata negli anni ’70 e recentemente riproposta da Panini DC Italia in volume – lo potete acquistare su Amazon.

Da sottolineare come il titolo di questa nuova serie regolare faccia eco alla celebre L’uomo che Ride di Ed Brubaker che, a sua volta, si ispirava all’omonimo romanzo di Victor Hugo da cui fu tratto il film del 1928 con Conrad Veidt che ispirò direttamente il personaggio di Joker.