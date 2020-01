Carrera RC Stunt Dancer: la recensione

Per gli amanti dei veicoli telecomandati e delle acrobazie arriva sul mercato, realizzata e distribuita da Carrera, la “Carrera RC Stunt Dancer”, una macchina telecomandata di medie dimensioni in grado di raggiungere i 12Km/h di velocità massima e garantire un divertimento in sicurezza ad un utenza dai sei anni in su. Realizzato completamente in plastica e caratterizzato da grandi copertoni in gomma, il modello colpisce immediatamente per le dimensioni e la colorazione metallizzata che risulta di grande impatto appena rimossa la macchina dalla sua scatola.

Dotata di quattro grandi ruote in materiale gommoso di ottima qualità la macchina è in grado di correre sulla maggior parte delle superfici riuscendo però a dare il massimo su asfalto e terreno leggermente sconnesso. In particolare le evoluzioni “speciali” specifiche di questo radio modello saranno ottenibili al meglio su asfalto e terreni similari.

Il prodotto utilizza un telecomando a 2,4Ghz che ne permette il controllo a decine di metri di distanza. Adatto per un utenza dai sei anni in su permette sessioni di gioco sino a venti minuti grazie ad una buona autonomia della batteria (proprietaria) presente nella scocca dell’auto e fornita in dotazione che richiede circa 80 minuti di ricarica per tornare a pieno regime. Per aumentare l’autonomia è ovviamente possibile acquistare ulteriori battere da portare con se durante le sessioni di gioco, noi consigliamo di avere a disposizione anche un secondo pack (dal costo di c.a 16,00€) per poter sfruttare al massimo il prodotto.

La prova su strada

Una volta aperta la scatola del “Carrera RC Stunt Dancer” un elemento semplice ma di grande utilità salta subito all’occhio. Nella confezione è infatti presente un piccolo cacciavite a stella indispensabile per poter aprire il vano batterie di telecomando ed auto. Può sembrare “una inezia” ma dopo anni di esperienza vi assicuriamo che non si tratta di un accessorio scontato e che spesso può fare la differenza fra la felicità o meno dell’utente quando si trova a voler utilizzare subito la macchina ed il trovarsi senza il modo di inserire le batterie. Per il telecomando sono sufficienti due batterie AA fornite a corredo mentre per la macchina si dovrà utilizzare la batteria ricaricabile dedicata sempre inclusa nella confezione del prodotto. Nel “Carrera RC Stunt Dancer” avrete quindi tutto il necessario per iniziare subito a giocare senza attese.

Il telecomando è un modello a “pistola”, dove il grilletto permette di accelerare mentre la piccola ruota posizionata sul lato destro permette di impostare la direzione di marcia. Non è possibile selezionare la velocità di andatura ma unicamente “dare gas”; per più tempo si terrà premuto il grilletto moto più veloce la macchina andrà raggiungendo la velocità di punta in pochi secondi. La velocità massima di 12Km/h garantisce un divertimento in linea con la tipologia del prodotto che è da posizionarsi nel settore “giocattolo”.

Il modello nasce con l’idea di essere utilizzato per effettuare acrobazie ed impennate. Agendo sui comandi del telecomando è infatti possibile farlo alzare su due ruote o faro ruotare rapidamente su se stesso come una trottola. Abbiamo provato anche ad allestire delle piccole rampe dal quale far saltare la “Carrera RC Stunt Dancer” che si è sempre comportata egregiamente senza riportare particolari danni od ammaccature. Il modello in mano ad un guidatore “esperto” può essere condotto in evoluzioni notevoli mentre in mano ad un bambino riesce sempre e comunque a divertire non diventando mai stressante o complesso nella guida. Solo le collisioni più “estreme” fatte su alcuni muri hanno portato ad una leggera rigatura della carrozzeria ma possiamo sicuramente giudicare queste lesioni assolutamente nella norma in caso di utilizzo “estremo” del modello.

Sia nei rettilinei sia in caso di curve anche estreme non abbiamo rilevato problemi di sorta; il prodotto viaggia bene e con grande soddisfazione del pilota e la possibilità di eseguire evoluzioni “pazze” aggiunge quel quid di divertimento in più che sicuramente non guasta.

Come per quasi tutti i modelli radiocomandati di Carrera anche il “Carrera RC Stunt Dancer” propone una batteria ricaricabile proprietaria fornita in dotazione che richiede un carica batterie dedicato incluso nella confezione. La batteria deve essere rimossa dal suo alloggiamento ogni volta per essere ricaricata mediante l’utilizzo di un cacciavite (per sganciare lo sportellino di sicurezza a “prova di bambino”) ed essere scollegata da un apposito connettore ad incastro. Sicuramente la rimozione e l’inserimento della batteria sono delle operazioni che consigliamo di far compiere ad un adulto per evitare che un semplice strattone possa scollegare qualche cavo e rendere inutilizzabile il prodotto.

La confezione

“Carrera RC Stunt Dancer” è contenuta in una scatola dalle notevoli dimensioni che trasmette al meglio “l’imponenza” del prodotto. Tutto è ben disposto e legato andando a minimizzare gli eventuali problemi di trasporto. All’interno sono presenti tutti gli elementi necessari per poter utilizzare immediatamente l’auto. Comodo il sistema di rimozione dei vari elementi di sicurezza che non richiede l’utilizzo di forbici ma bastano semplici torsioni delle viti in plastica presenti per rimuovere i vari elementi.

Materiali

Tutti gli elementi di “Carrera RC Stunt Dancer” sono costruiti in plastica e gomma. I materiali usati sono di buona qualità sia per quanto riguarda la vettura sia per il telecomando anche se quest’ultimo risulta particolarmente leggero e restituisce un feedback di “fragilità”. Dopo quasi due mesi di utilizzo da parte sia di adulti che di bambini possiamo sicuramente affermare che il prodotto può superare indenne la prova del tempo e dell’utilizzo.





Prodotto adatto a..

Il “Carrera RC Stunt Dancer” è sicuramente è consigliato a chi vuole una macchina telecomandata divertente e diversa dal solito. Perfetta per chi cerca un prodotto robusto ed in grado di differenziarsi dalla concorrenza o dai modelli radiocomandati “classici” grazie alla possibilità di fargli effettuare evoluzioni particolari. La macchina ha una buona guidabilità e può risultare un regalo azzeccato sia per bambini sia per adulti. Non si tratta ovviamente di un prodotto dalle prestazioni “professionali” ma di un giocattolo di qualità adatto al suo scopo che si è rivelato funzionale sia su terreni lisci che parzialmente sconnessi. L’età minima indicata sulla confezione di sei anni è da ritenersi veritiera, per bambini più piccoli può risultare difficile riuscire a comandare con soddisfazione la macchina.. per l’età massima invece nessun limite!

Conclusioni

Se amate le auto telecomandate e volete divertirvi con un modello diverso dal solito il Carrera RC Stunt Dancer è sicuramente un prodotto adatto a voi. Gittata del telecomando, buona autonomia delle batterie e materiali plastici di qualità sono i punti di forza del prodotto.