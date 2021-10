Catwoman: annunciato il nuovo team creativo del fumetto

DC Comics ha annunciato il nuovo team creativo di Catwoman che darà il via al 2022 di Selina Kyle. La scrittrice Tini Howard, l’artista Nico Leon e la colorista Jordie Bellaire si occuperanno delle avventure mensili di Selina a cominciare da Catwoman #39, con Jeff Dékal, Jenny Frison e Sozomaika che produrranno le copertine per il loro debutto.

Alcune informazioni ufficiali riguardanti il nuovo numero hanno rivelato che Catwoman tornerà a Gotham City per rubare ai boss della criminalità e “avrà un bell’aspetto mentre lo fa”. Questo segnerà anche il debutto nella DC di Howard dato che la scrittrice è nota per il suo recente lavoro sulla serie Excalibur della Marvel (che potete recuperare su Amazon).

Le parole della scrittrice Howard

Parlando sul suo Substack, Howard ha spiegato che le sue storie su Catwoman daranno un nuovo punto di partenza all’indomani di Fear State, con Selina che intraprenderà un viaggio da solista per ritrovare se stessa. Queste le sue parole:

“Sono arrivata con molti progetti. Sto costruendo una storia incentrata su Catwoman che Gotham non ha mai visto. La forma di questa storia, ciò che rende necessaria la lettura per la vita di Selina Kyle, mi è diventata così chiara mentre ci lavoravo.”

Howard ha anche ringraziato gli scrittori che hanno scritto le celebri avventure dell’antieroina prima di lei, affermando:

“Sono in piedi sulle spalle dei giganti che hanno raccontato le mie storie preferite di Catwoman come Brubaker, Cooke e Valentine, e sono assolutamente grata a loro”.

La serie Catwoman di Howard e Leon non è l’unico fumetto con protagonista la femme fatale della DC. Il titolo Batman/Catwoman dello scrittore Tom King e dell’artista Clay Mann è iniziato lo scorso anno ed esplora la relazione tra la coppia, esaminando anche i risultati della loro relazione. Alla fine del mese, DC Black Label pubblicherà anche Catwoman: Lonely City di Cliff Chiang, che immagina un futuro in cui un’anziana Selina Kyle torna a Gotham City senza Batman.

Al di fuori dei fumetti, Catwoman avrà un grande anno nel 2022. L’attrice Zoë Kravitz ha subito un’intensa trasformazione fisica per interpretare Catwoman in The Batman di Matt Reeves. Inoltre, Selina sarà la protagonista del suo primo lungometraggio d’animazione nel prossimo film della Warner Bros. Animation Catwoman: Hunted.