CBS Television lavora su una serie TV di Zorro al femminile

CBS Television pare sia a lavoro per realizzare una serie televisiva incentrata sull'amatissimo personaggio di Zorr ma il ruolo sarà affidato ad una donna.

Secondo alcune voci di corridoio, sembrerebbe che la CBS Television sia a lavoro per realizzare una serie televisiva incentrata sull’amatissimo personaggio di Zorro. In questo caso, però, il ruolo del protagonista sarà affidato ad una donna. Dunque Zorro, l’eroe mascherato, presto potrebbe tornare sul piccolo schermo però la novità sarà decisamente non di poco conto. A quanto pare le redini del nuovo show sono nelle mani di Alfredo Barrios Jr.

Il nuovo progetto è nato grazie all’accordo raggiunto tra CBS e la società di produzione Propagate di Ben Silverman e Howard Owens. In questo caso, le vicende saranno guidate dalla protagonista Z, una delle discendenti di Zorro, la quale seguirà le orme del cavaliere mascherato e cercherà, in tutti i modi, di proteggere le persone più deboli della propria cittadina.

Il personaggio di Zorro, interpretato da svariati attori quali Antonio Banderas, Alain Delon e Douglas Fairbanks, è stato adatto al piccolo e grande schermo più volte. I fan del mitologico personaggio ricorderanno bene che uno degli ultimi show televisivi dedicati all’eroico giustiziere mascherato ha visto proprio l’attore Banderas nei panni del protagonista ne La maschera di Zorro, che risale al 1998, e nel sequel dal titolo The Legend of Zorro che andò in onda nel 2005, film diretti da Martin Campbell.

Dunque, CBS è pronta per sviluppare nuove avventure dedicate all’amatissimo personaggio di Zorro seppur, questa volta, con protagonista una donna, sua discendente. Ovviamente per il momento le informazioni inerenti allo show sono veramente minime, quindi non ci resta che attendere per scoprire qualche dettaglio in più. In ogni caso, cosa ne pensate di questo progetto a cui sta lavorando CBS? Siete curiosi di seguire le vicende che vedranno come protagonista l’eroina mascherata Z? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.