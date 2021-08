Cells at Work! Lavori in Corpo: doppiato in italiano su Yamato Animation

Continuano i festeggiamenti per il 30° anniversario di Yamato Animation. Questa volta a sbarcare sul canale, in versione doppiata in italiano, l’anime Cells at Work! Lavori in Corpo, adattamento dell’omonimo manga di Akane Shimizu edito in Italia dalla Star Comics.

Il cast italiano comprende: Emanuela Ionica nei panni di Eritrocita AE3803, Massimo Triggiani nel ruolo di Leucocita U-1146 e Federico Zanandrea nei panni di Pneumococco.

Qui sotto il trailer:

Cells at Work! Lavori in Corpo: anime e manga

La prima stagione anime di Cells at Work! Lavori in Corpo è stata trasmessa dal 7 luglio 2018 ed è arrivata in Italia in versione sottotitolata sul canale YouTube di Yamato Animation il 2 agosto 2018.

Il 9 gennaio 2021 hanno debuttato la seconda stagione anime, conclusasi con l’episodio 8 il 27 febbraio 2021 e l’anime basato sullo spin-off Cells at Work! Black di Shigemitsu Harada (anche noto in Italia per Yuria Type 100 edito da Magic Press) e Issei Hatsuyoshi composto da 13 episodi.

L’anime di Cells at Work! Lavori in Corpo sono disponibili in streaming gratuito su Yamato Animation in edizione sottotitolata e la prima stagione è stata trasmessa anche da Man-Ga.

Il manga Cells at Work – Lavori in Corpo di Akane Shimizu è stato pubblicato per la prima volta il 26 gennaio 2015 sulle pagine del mensile Shonen Sirius di Kodansha e si è concluso in Giappone il 9 febbraio 2021.

Cells at Work! Lavori in Corpo è edito in Italia dalla casa editrice Star Comics con 5 volumi disponibili. Il volume 6, che concluderà la serie, uscirà anche in limited edition a settembre mentre rimangono inedite le varie serie spin-off e la light novel.

Questa la trama:

Il corpo umano è una macchina complessa in cui una miriade di componenti deve svolgere il proprio compito in perfetta sincronia. Nel bel mezzo di quest’attività frenetica, un giovane e inesperto globulo rosso alle prese con la sua prima consegna di ossigeno scopre che uno degli incarichi più importanti è la difesa dagli aggressori esterni… il lavoro dei globuli bianchi!

Volete saperne di più riguardo a pneumococchi, allergia, influenza e abrasioni? Allora non perdetevi il primo, esilarante volume di questa serie-rivelazione che mescola ironia, azione e combattimenti in pieno stile shonen!

Date un’occhiata a questa stupenda figure del globulo bianco disponibile su Amazon!