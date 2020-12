Cells at Work! Lavori in Corpo – termina il manga

Cells at Work!, il manga di Akane Shimizu, terminerà il prossimo 26 gennaio con il Capitolo 30. Il Capitolo 29 è uscito oggi sulla rivista Shonen Sirius di Kodansha, sul numero 2 della rivista che ha anche annunciato la fine della serializzazione.

La serie si comporrà quindi di 6 tankobon totali e il sesto ed ultimo volume è previsto sugli scaffali delle librerie e fumetterie giapponesi il prossimo 9 febbraio che già precedentemente annunciato.

Cells at Work! – il manga, l’anime e gli spin-off

Il manga di Cells at Work! Lavori in Corpo è pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics che ha pubblicato tutti e 5 i volumi finora disponibili. Sono invece inedite le varie serie spin-off e la light novel.

La serie anime (la prima stagione più un episodio speciale) è disponibile gratuitamente sottotitolata su Yamato Animation, il canale YouTube di Yamato Video. Potete vederla cliccando QUI.

La seconda stagione dell’anime partirà il prossimo 9 gennaio insieme allo spin-off Cells at Work! Black.

Cells at Work! Lavori in Corpo Stagione 2 è realizzata da David Production. Hirofumi Ogura (Black Butler II, Null &) sarà il nuovo regista dirigendo sia la Seconda Stagione che l’episodio speciale; Yuuko Kakihara si occuperà delle sceneggiature. Takahiko Yoshida tornerà invece ad occuparsi del character desing, Kenichiro Suehiro comporrà le musiche.

Eccovi il trailer:

Per chi non conoscesse Cells at Work! Lavori in Corpo, eccovi una breve sinossi:

Il corpo umano è una macchina complessa in cui una miriade di componenti deve svolgere il proprio compito in perfetta sincronia. Nel bel mezzo di quest’attività frenetica, un giovane e inesperto globulo rosso alle prese con la sua prima consegna di ossigeno scopre che uno degli incarichi più importanti è la difesa dagli aggressori esterni… il lavoro dei globuli bianchi!