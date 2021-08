Cenerentola: trailer del film live action Amazon Prime Video

Amazon Prime Video ha diffuso, nella tarda serata di ieri, il primo trailer di Cenerentola. Si tratta del film live action ispirato all’omonima fiaba che arriverà sulla piattaforma streaming in esclusiva il prossimo 3 settembre.

Scritto e diretto da Kay Cannon, protagonista di Cenerentola sarà Camila Cabello nel cast figurano Idina Menzel, Minnie Driver, Nicholas Galitzine, with Billy Porter e Pierce Brosnan. Il film è prodotto da Leo Pearlman, James Corden, Jonathan Kadin e Shannon McIntosh.

Camilla Cabello stars in CINDERELLA.Photo: Kerry Brown

Cenerentola di Kay Cannon (Pitch Perfect) è un’audace rilettura in chiave musical della fiaba tradizionale con cui tutti siamo cresciuti. La nostra eroina (Camila Cabello) ha grandi sogni e con l’aiuto di Fab G riuscirà a perseverare per realizzarli. Cenerentola presenta un cast stellare che comprende Idina Menzel, Minnie Driver, James Corden, Nicholas Galitzine, Billy Porter e Pierce Brosnan.

Jennifer Salke, Head of Amazon Studios, ha dichiarato:

Cenerentola è un classico che noi tutti conosciamo e amiamo, ma questa volta avrà un tocco inedito e moderno, e sarà interpretato dalla sensazionale Camila Cabello e da un cast di grandi star. Il produttore James Corden e il team creativo sono partiti da questa fiaba amata da tutti e l’hanno rinnovata in una prospettiva fresca e stimolante che piacerà al pubblico e alle famiglie di tutto il mondo. Non potremmo essere più entusiasti di poter far cantare e ballare i nostri clienti sulle note della rivisitazione di Kay Cannon di questo classico.