Il Green Ranger è uno dei protagonisti dei Power Rangers, ma purtroppo l’attore che lo interpretava, Jason David Frank, è scomparso di recente all’età di 49 anni. Questa tragedia si ripercuoterà inevitabilmente anche sull’imminente reunion celebrativa del 30° anniversario del franchise, che sarà prodotta Netflix. Si tratta di un veneto davvero molto importante per gli appassionati della conosciutissima e amatissima serie: infatti, si tratta della prima, vera riunione ufficiale del cast originale dei Power Rangers dalla conclusione della serie originale, nel 1996.

Le riprese di Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always di Netflix sono iniziate nella seconda metà del 2021, prima della tragica scomparsa di Jason David Frank. A quel tempo, però, l’attore originale di Green Ranger non era presente come parte del cast che farà il suo ritorno nella reunion. Dunque, chi potrebbe interpretarlo?

Chi sarà il Green Ranger nella reunion dei Power Ranger su Netflix?

Una delle ipotesi è che Adam Park, interpretato da Johnny Yong Bosch, possa essere il Green Ranger dello speciale Netflix. Adam è diventato lo Zeo e il Turbo Green Ranger dopo che Tommy era diventato il Red Ranger per entrambe le stagioni della serie originale. Dato che Adam di Johnny Yong Bosch tornerà ufficialmente per la reunion dei Power Rangers di Netflix come parte della misteriosa SPA, avrebbe senso che Adam fosse il Green Ranger in Once & Always.

Un’altra possibilità è che Matt, il successore di Tommy come Green Ranger dopo l’evento Shattered Grid dei Power Rangers, faccia il suo debutto live-action nello speciale del 30° anniversario dei Power Rangers.

Infine, un’altra ipotesi è che il personaggio possa essere J.J. Oliver, il figlio di Tommy, se il viaggio nel tempo fosse in qualche modo introdotto nella narrazione.

È difficile immaginare una celebrazione dei Power Rangers senza il Ranger di colore verde, poiché il primo Power Ranger malvagio che venne trasformato in un eroe rimane uno dei personaggi più iconici della serie. Tuttavia, è anche vero che vedere qualsiasi versione del personaggio dopo la perdita di Jason David Frank sarà agrodolce…