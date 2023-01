HBO Max ha ufficializzato la chiusura di Doom Patrol e Titans. Le due serie DC termineranno quindi la loro corsa con la quarta stagione di cui attualmente sono usciti, negli Stati Uniti, 6 episodi ciascuna.

Entrambe le stagioni 4 di Titans di Doom Patrol, secondo quanto riportato, saranno le ultime dedicate ai franchise che, partite in anteprima rispettivamente a novembre 2022 e nel dicembre 2022, sono attualmente in pausa negli Stati Uniti. Secondo le dichiarazioni degli addetti ai lavori, i fan potranno godere, prima di arrivare alle conclusioni degli show, di altri sei nuovi inediti episodi.

Di seguito le dichiarazioni del portavoce di HBO Max:

Anche se queste saranno le ultime stagioni di Titans e Doom Patrol, siamo molto orgogliosi di queste serie ed entusiasti che i fan vedano i loro finali portati a termine. Siamo grati a Berlanti Productions e Warner Bros. Television per aver realizzato serie così emozionanti, ricche di azione e coinvolgenti. Ringraziamo lo showrunner di Titans Greg Walker, i produttori esecutivi Greg Berlanti, Akiva Goldsman, Sarah Schechter, Geoff Johns, Richard Hatem e il team di Weed Road Pictures. Per Doom Patrol, un grazie allo showrunner Jeremy Carver e ai produttori esecutivi Greg Berlanti, Sarah Schechter, Geoff Johns, Chris Dingess e Tamara Becher-Wilkinson. Per quattro stagioni, i fan si sono innamorati dei Titans e di Doom Patrol, seguendo le loro prove e tribolanti leggendarie battaglie atte a salvare il mondo più e più volte.

Di seguito, continuiamo con le dichiarazioni dello showrunner di Titans, Greg Walker:

Sono immensamente orgoglioso del nostro talentuoso cast, troupe e staff di sceneggiatori e dei loro sforzi nel dare vita a tutti i 49 episodi negli ultimi cinque anni. Non avrei potuto chiedere partner migliori in Berlanti Productions, Warner Bros. Television, HBO Max e, fin dall’inizio, Geoff Johns e Akiva Goldsman. Sono incredibilmente grato per la loro incrollabile fiducia durante questo importante lavoro. Infine, devo ringraziare i nostri incredibili fan per il loro continuo supporto, impegno e tutta l’appassionata comunità che hanno costruito attorno al nostro show. Abbiamo ancora sei episodi da mostrare al mondo, che speriamo diano ai nostri amati personaggi la chiusura creativa che tutti sappiamo meritare.