È stato presentato il primo trailer completo della quarta stagione di Titans, permettendoci di dare una prima occhiata a ciò che ci aspetta nella prossima serie. Questo nuoto trailer completo, della durata di oltre due minuti, ha offerto al pubblico dettagli sui nuovi cattivi, tra cui Lex Luthor e Jinx.

Titans, quarta stagione: il nuovo trailer e la nuova trama

Il nuovo trailer sulla quarta stagione di Titans, disponibile al momento su Netflix con tutte e tre le stagioni, ha offerto uno sguardo più approfondito a ciò che il pubblico può aspettarsi dalla stagione 4. In arrivo nuovi cattivi, tra cui Brother Blood, Mother Mayhem e Jinx.

Nel corso del trailer sentiamo anche qualche accenno ai piani malvagi di Lex Luther per Metropolis. In una recente intervista, lo showrunner Greg Walker ha spiegato come questa versione di Lex Luthor sfiderà i nostri eroi. Secondo Walker, la minaccia che Luthor pone è in gran parte psicologica: “Luthor ha un approccio molto sensibile e ragionato verso il male e il potere“, ha detto Walker.

Oltre a Luthor, ci sono altri cattivi che minacciano la squadra dei Titans, che dovrà proteggere la città. Nei fumetti DC, Mother Mayhem è un membro di alto rango della Church of Blood, una setta guidata dal malvagio Brother Blood. Sia Brother Blood sia Jinx sono apparsi anche nella serie animata dei Teen Titans, andata in onda su Cartoon Network tra il 2003 e il 2006, e sono apparsi nello spin-off della rete del 2013, Teen Titans Go!

La quarta stagione di Titans dovrebbe durare 13 episodi e la premiere è prevista sul servizio di streaming di HBO Max il 3 novembre. I dettagli sulla trama rimangono tuttavia ancora scarsi: sappiamo al momento chi interpreterà i tre nuovi cattivi recentemente svelati nelle prime foto e nei concept art rilasciati dallo show. Franka Potente interpreterà Mother Mayhem, Joseph Morgan invece sarà Brother Blood e Lisa Ambalavanar Jinx.