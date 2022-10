Il gruppo di scanzonati eroi si prepara a tornare sul piccolo schermo. Durante il New York Comic-Con è stato mostrato il teaser trailer della quarta stagione di Doom Patrol, serie TV basata sui personaggi creati per la DC da Bob Haney e Arnold Drake nel 1963, poi tornati alla ribalta sul finire degli anni’80 grazie alla gestione Grant Morrison.

Tra viaggi nel tempo e sorprese inaspettate, la quarta stagione promette ancora più scintille delle precedenti. I primi due episodi debutteranno l’8 dicembre su HBO Max, seguiti da una puntata a settimana fino al 5 gennaio. Altri sei episodi saranno poi pubblicati nel corso del 2023. Questa la sinossi ufficiale:

Doom Patrol è una squadra di strambi supereroi che combattono per un mondo che non vuole avere nulla a che fare con loro. La quarta stagione si apre con un viaggio inaspettato nel futuro della squadra, che trova una sgradita sorpresa. Di fronte alla loro imminente scomparsa, la Doom Patrol deve decidere una volta per tutte cosa è più importante: la propria felicità o il destino del mondo?