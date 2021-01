Chloe Zhao: come Eternals si inserirà nell’MCU

La regista del nuovo film Marvel Eternals, Chloe Zhao, ha spiegato come Kevin Feige sia riuscito ad inserire il suo film nell’Universo Cinematografico Marvel.

Margaret Gardiner, durante un’intervista sul suo canale YouTube (che potete vedere a questo link), ha parlato con Chloe Zhao su tutto ciò che riguarda il prossimo film. I fan stanno aspettando con il fiato sospeso di vedere cosa la regista realizzerà con l’opera di Jack Kirby e, mentre sempre più immagini dei personaggi emergono sul web, il pubblico inizia a farsi un’idea di come i disegni verranno trasposti in questo live-action. Chloe Zhao è l’ultimo dei numerosi acquisti del franchise che apriranno la fase 4 dando la scossa necessaria per ripartire dopo Avengers: Endgame. La regista ha affermato che Eternals si inserirà bene nel panorama dell’Universo Cinematografico Marvel, forgiando un nuovo terreno di crescita per il franchise. Chloe Zhao ha anche affermato di essere stata fortemente supportata da Kevin Fiege e Nate Moore, che la avrebbero aiutata a rendere il film un colossal senza perdere di vista l’intimità con la psiche dei personaggi. Durante la presentazione del Disney Investor Day, Kevin Feige ha presentato Eternals ai nuovi investitori:

The Eternals di Marvel Studios presenta un nuovo eccitante team di Super Eroi nell’Universo Cinematografico Marvel, antichi alieni che vivono sulla Terra in segreto da migliaia di anni. Seguendo gli eventi di Avengers: Endgame, una tragedia inaspettata li costringerà a uscire dall’ombra per riunirsi contro il nemico più antico dell’umanità, I Devianti.

Il cast comprenderà Richard Madden nei panni dell’onnipotente Ikaris, Gemma Chan, che interpreterà l’amante dell’umanità Sersi, Kumail Nanjiani nei panni di Kingo, Lauren Ridloff, che interpreterà il super-veloce Makkari, Brian Tyree Henry come l’intelligente inventore Phastos, Salma Hayek nel ruolo della saggia e spirituale leader Ajak, Lia Mchugh nel ruolo dell’eternamente giovane Sprite, Don Lee nel ruolo del potente Gilgamesh, Barry Keoghan, che vestirà i panni di Druig, e Angelina Jolie nel ruolo della feroce guerriera Thena. Kit Harrington, innvece, è stato scelto per vestire i panni Dane Whitman.