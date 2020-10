City Hunter Private Eyes disponibile su Amazon Prime Video

Attraverso un post sulla sua pagina facebook ufficiale, Dynit ha confermato che il film City Hunter Private Eyes è disponibile su Amazon Prime Video.

City Hunter Private Eyes è disponibile sia in italiano che in lingua originale con i sottotitoli. Uscito nei cinema giapponesi l’8 febbraio 2020 è stato proposto anche in Italia al cinema durante la passata stagione degli Anime al Cinema. Sviluppato dai Sunrise Studios, City Hunter Private Eyes è diretto da Kenji Kodamacon una sceneggiatura di Youichi Kato (Time Bokan 24). Il character design è di Kumiko Takahashi (DNA2); la direzione delle animazioni è di Yoshihito Hishinuma (InuYasha); la colonna sonora è di Taku Iwasaki (Sfondamenti dei Cieli Gurren Lagann).

Una piccola curiosità: nel film compaiono anche le protagoniste di Cat’s Eye – Occhio di Gatto!

Eccovi la trama:

Ryo Saeba è un investigatore privato con sede nel quartier Shinjuku di Tokyo. Oltre ad essere piuttosto in gamba e ad avere una mira infallibile, ha un’ossessione esagerata per il sesso opposto. Lui e la sua collega Kaori spesso fanno da guardie del corpo e svolgono anche altri compiti per chi richiede i loro servizi. La loro ultima cliente è una modella, Ai Shindo, che è stata attaccata da persone misteriose, e che inconsapevolmente è in possesso di una strana “chiave”, fondamentale per una cospirazione che coinvolge l’intera città. Riuscirà Ryo a proteggere Ai e a salvare la città?

Ricordiamo che da qualche settimana, Mediaset sta trasmettendo su Italia 2 City Hunter: serie cult degli anni ’80 e ’90 che monopolizzò le reti televisive locali dell’epoca.

La serie anime, ispirata all’omonimo manga di Tsukasa Hojo (già autore di Cat’s Eye – Occhi di Gatto), è composto da quattro serie a cui si aggiungono ovviamente film animati, special e OVA. La prima serie del 1988, composta da 51 episodi, fu prodotta dallo Studio Sunrise per la regia di Kenji Kodama e arrivò in Italia nel 1997.

L’appuntamento con City Hunter su Italia 2 è fissato tutti i giorni, alle 20.25 con due episodi in replica il pomeriggio successivo alle 14.05.

Ogni mercoledì in prima serata, vengono invece proposti i film, gli special e gli OVA di City Hunter! Si parte con il primo film del 1989 diretto da Kenji Kodama e intitolato City Hunter – Amore, destino e una 357 Magnum (City Hunter: Ai to Shukumei no Magnum). Qualora si decidesse di seguire l’ordine cronologico i prossimi appuntamenti al mercoledì sarebbero gli OVA Guerra al Bay City Hotel (1990) e Un complotto da un milione di dollari (1990) e gli special tv Servizi segreti (1996), La rosa nera (1997) e Arrestate Ryo Saeba! (1999).

City Hunter in Italia

In Italia il manga originale è stato pubblicato prima da Edizioni Star Comics e poi da Planet Manga a cui si deve l’ultima edizione rivista e corretta nell’adattamento. Le serie anime sono stati pubblicate prima da Dynamic Italia (a partire dall’inedito City Hunter 3) e poi Dynit; i film animati, special e OVA invece sono stati pubblicati da Yamato Video. Il film del 2019 intitolato Shinjuku Private Eyes è invece edito da Dynit.

Eccovi una breve descrizione della serie:

All’apparenza non è il tipo che ispira sicurezza: ha una chiara propensione a cacciarsi nei guai, un’attrazione fatale per le situazioni imbarazzanti e si comporta spesso come un adolescente allupato, provandoci con ogni ragazza che gli capita a tiro. In realtà Ryo Saeba è un geniale investigatore privato pronto a soccorrere chiunque chieda il suo aiuto e, se costretto, a usare la pistola con la precisione di un cecchino. “City Hunter” è la sua storia. Un fumetto che ha costruito la propria fortuna su un ricco cast di comprimari – fra cui l’assistente Kaori e il collega Falcon – e su un mix di azione, comicità e suspense. La serie realizzata da Tsukasa Hojo fra gli anni ’80 e ’90 ha ispirato anche un anime. In un volume antologico, ecco una selezione delle avventure più significative di Ryo Saeba.