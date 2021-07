Cliff Chiang torna in DC con Catwoman: Lonely City

Cliff Chiang, autore insieme a Brian K. Vaughan dell’acclamata serie Paper Girls, tornerà a lavora questo autunno per la DC Comics pubblicando la miniserie Catwoman: Lonely City per l’etichetta DC Black Label.

Su Amazon trovi tutti i fumetti che Cliff Chiang ha già pubblicato con DC Comics

DC Comics ha annunciato la notizia sul proprio sito ufficiale, comunicando anche i primi dettagli sulla mini di 4 numeri di Cliff Chiang. Il primo numero uscirà in America il 18 Ottobre. Questo il comunicato:

“Sia come scrittore sia come disegnatore, Cliff Chiang ha lasciato un marchio indelebile nell’Universo DC, con il suo acclamato lavoro insieme a Brian Azzarello su Wonder Woman, Zatanna, Green Arrow e Black Canary e Batman: Black & White tra le altre serie. La sua prossima, grande serie, Catwoman: Lonely City, arriverà sia fisicamente sia in digitale il 19 Ottobre, portando sotto i riflettori Selina Kyle in un mondo in cui non c’è Batman a proteggerlo. Dieci anni prima, la carneficina nota come Fool’s Night ha portato via Batman, il Joker, Nightwing e il commissario Gordon… e che ha portato Selina Kyle, Catwoman, in prigione. Dieci anni dopo, Gotham è cambiata, vedendo eroi e criminali mascherati come ormai qualcosa di infantile. La nuova Gotham è ora ripulita, sicura, ma non più libera, ora sotto il giogo del Maggiore Harvey Dent e i suoi Batcops. Selina torna in questa città come una donna nuova… E con un obbiettivo chiaro: scoprire i segreti rinchiusi nella Bat-Caverna! Non ha bisogno di soldi, ma di scoprire chi sia Orpheus.

Chiang scrive, disegna, colora e lettera ognuno dei quattro albi da 48 pagine in formato Prestige Plus che faranno parte della serie DC Black Label; Catwoman: Lonely City ha le carte in regola per essere un tipo di narrazione che cambierà per sempre il modo di vedere Gotham City, i suoi eroi e i suoi criminali”.