La Collezione D&D by Poliniani è una linea di accessori e prodotti di altissimo pregio, tutti a marchio ufficiale Dungeons & Dragons, che la casa editrice veneta Poliniani Editore lancerà in occasione dell’imminente Lucca Comics & Games 2022, come chi ci segue con costanza sicuramente già saprà, grazie all’annuncio che abbiamo pubblicato alcuni giorni fa.

I prodotti della Collezione D&D by Poliniani, tutti realizzati su licenza ufficiale di Wizards of the Coast e Hasbro, sono dei veri e propri gioiellini in cuoio, pelle e ottone creati da esperti artigiani italiani, e in futuro si arricchiranno anche di nuovi oggetti, anch’essi di altissimo livello, realizzati in metalli e pietre preziose, passando per la cancelleria e senza dimenticare abbigliamento e accessori.

Ricordiamo che al momento della pubblicazione di questa recensione, la Collezione D&D by Poliniani è già disponibile al preordine sulla pagina dedicata a Dungeons & Dragons dello store online di Poliniani Editore e diventerà accessibile all’acquisto dopo il termine di Lucca C&G 2022. Per chi non potesse invece farne a meno fin da subito, l’unica soluzione è quella di recarsi allo stand di Poliniani Editore a Lucca Comics & Games, presso il Padiglione Carducci, dove sarà possibile acquistarli in edizione limitata per la fiera.

Noi di CulturaPop, però, abbiamo avuto la fortuna di ricevere in anteprima l’intera gamma di prodotti che segnano il lancio di questa nuova realtà di merchandise a marchio D&D, prodotti che andremo ad analizzare nel profondo attraverso questa recensione. Collezione D&D by Poliniani

I prodotti della Collezione D&D by Poliniani

Prima di andare a vedere nel dettaglio la fattura di questi accessori e i materiali utilizzati, ci soffermiamo un pochino sui prodotti stessi, facendone una rapida carrellata. Come già accennato in precedenza, si tratta di oggetti artigianali in cuoio di ottima fattura, tutti brandizzati Dungeons & Dragons e tutti prodotti ufficiali in licenza.

La Collezione D&D by Poliniani, design e materiali

Prima di andare a esaminare ogni singolo prodotto, è il caso di soffermarci un pochino sui materiali utilizzati nella realizzazione di prodotti della Collezione D&D by Poliniani. Che si tratti del vassoio lancia dadi, del ciondolo, del sacchettino porta dadi, del portachiavi o del bracciale, per la produzione di questi accessori sono stati utilizzati dei materiali davvero della migliore qualità.

Il cuoio utilizzato, infatti, oltre a essere qualitativamente ottimo, è sufficientemente spesso da risultare estremamente robusto senza però essere pesante o scomodo da indossare o trasportare. La sensazione tattile che restituisce è davvero piacevole, per non parlare di quella olfattiva. Al naso, infatti, arriva un piacevole odore di cuoio ben conciato, senza alcuna di quelle note sgradevoli che spesso è facile trovare nei prodotti di pelle e cuoio economici e di bassa qualità. Collezione D&D by Poliniani

Anche le finiture sono decisamente di alto livello, tutte realizzate tramite l’utilizzo di rivetti in ottone anticato, bellissimo alla vista e al tatto e sicurezza a livello di robustezza. L’utilizzo sapiente dei rivetti è anche un’ottima scelta di design. Per come sono stati studiati gli oggetti della Collezione D&D by Poliniani, infatti, i rivetti oltre a rivestire una funzione estetica importante, fanno sì che non sia necessaria alcuna cucitura, spesso punto debole degli oggetti in pelle e cuoio mal progettati.

La Collezione D&D by Poliniani

Iniziamo, dunque, ad andare ad analizzare i prodotti della Collezione D&D by Poliniani a uno a uno, partendo da quelli che ci hanno maggiormente colpito, in una sorta di classifica di gradimento.

Tabus

Partiamo, quindi, con il pezzo da novanta, il Tabus, ovvero il pregevole vassoio lancia dadi. Esagonale, interamente realizzato in pelle su cui sono state applicate con i rivetti delle ottime placche di cuoio, questo vassoio lancia dadi è caratterizzato dall’incisione del celebre logo di Dungeons & Dragons che dà sfoggio di sé al suo centro. Di grandi dimensioni, “smontabile” grazie a dei bottoni a clip, anch’essi in ottone, posti agli angoli dell’esagono, il Tabus ha un aspetto che non può che riportare alla mente degli appassionati un’armatura di cuoio borchiato. Estremamente comodo come lancia dadi, a nostro avviso può benissimo essere utilizzato come svuota tasche, diventano così anche un piacevole complemento d’arredo. Collezione D&D by Poliniani

Arselia

Proseguiamo, dunque, con quello che è a nostro avviso il secondo in classifica tra gli accessori della Collezione D&D by Poliniani: Arselia, il sacchetto porta dadi. Questo sacchetto in pelle “a soffietto” è in grado di ospitare comodamente un intero set di dadi poliedrici oltre a una manciata di dadi in più. È caratterizzato da un laccio in cuoio per stringere i lembi del sacchetto e da una placca di cuoio rivettata in ottone che va ad aggiungere robustezza al tutto e fornire una “linguetta” di chiusura con bottone a clip. Anche Arselia è caratterizzata dal logo di Dungeons & Dragons in bella mostra, oltre che da un anello portachiavi in ottone, così da poterlo agganciare a un passante dei pantaloni e utilizzarlo, ad esempio, come un comodo porta monete. Collezione D&D by Poliniani

Master

Al terzo posto della nostra personale classifica degli accessori della Collezione D&D by Poliniani, troviamo Master, un pratico portachiavi, gradevole alla vista e al tatto. È caratterizzato da un classico anello portachiavi in ottone, impreziosito da un disco di cuoio fermato da un rivetto in ottone, ovviamente recante in bella mostra il magnifico logo di Dungeons & Dragons. L’anello portachiavi è sufficientemente largo da contenere un buon numero di chiavi e nel complesso è davvero un oggetto piacevole e può benissimo rappresentare un perfetto regalo di Natale o di compleanno per un amico appassionato di D&D. Collezione D&D by Poliniani

Memor

Memor è il nome del piccolo ciondolo in cuoio a tema Dungeons & Dragons della Collezione D&D by Polininani. Si tratta di un piccolo disco in cuoio recante il consueto logo di Dungeons & Dragons e dotato di un cordino per annodarlo attorno al collo. Gradevole, leggero e per nulla invasivo, è perfetto per le ragazze, ma può tranquillamente essere indossato da chiunque. Se proprio volessimo trovare il pelo nell’uovo, potremmo dire che ci avrebbe fatto piacere trovare una chiusura a clip al termine del cordoncino, poiché legarlo e slegarlo in continuazione è una procedura un po’ noiosetta. Collezione D&D by Poliniani

Filos

Chiudiamo la nostra personale classifica con Filos, il bracciale in cuoio della linea di accessori a tema Dungeons & Dragons di Poliniani Editore. Dobbiamo ammetterlo, quando avevamo visto le foto mostrate a corredo della notizia del lancio di questa gamma di prodotti, il bracciale ci aveva trovati un po’ scettici, poiché appariva essere piuttosto grosso e vistoso. Una volta avutolo tra le mani, invece, ci siamo dovuti ricredere. Le dimensioni sono abbondantemente più contenute rispetto a quanto sembrava e nel complesso risulta essere leggero, comodo e non troppo invasivo. Si tratta di una banda in cuoio fermata da un bottone a clip in ottone recante in centro il consueto logo di Dungeons & Dragons. Tra tutti gli accessori, a nostro avviso, è quello un po’ più spoglio e un po’ meno ispirato, ma risulta essere comunque gradevole e di ottima fattura. Forse un qualche motivo fantasy/celtico lungo tutto il bracciale avrebbe aiutato a renderlo meno anonimo, ma lo avrebbe al contempo reso di sicuro più vistoso. Collezione D&D by Poliniani

Conclusioni

Alla luce di quanto abbiamo potuto vedere, provare e toccare con mano, gli accessori della Collezione D&D by Poliniani risultano essere nel complesso degli oggetti davvero di pregio e ottimamente realizzati, anche grazie all’alta qualità dei materiali impiegati. Il design degli oggetti, soprattutto quello del vassoio lancia dadi e del sacchetto lancia dadi, è davvero ispirato e il look “borchiato” dato dai rivetti in ottone è assolutamente accattivante e dona al tutto quel sentore fantasy che ci piace tanto. Inoltre, oltra a essere belli esteticamente, risultano anche estremamente funzionali nello svolgere il proprio compito, sia esso quello di custodire i dadi e le chiavi o essere il perfetto supporto per lanciare i dadi.

Come sempre accade, soprattutto all’avvio di una nuova linea di prodotti, alcuni oggetti sono più affascinanti di altri, ma nel complesso possiamo affermare che siano tutti degni di nota e che a nostro avviso siano accessori che non possono mancare nella collezione di ogni appassionato di Dungeons & Dragons, anche grazie al fatto che sono praticamente tutti utilizzabili anche nel quotidiano e non solo in occasione di una partita al gioco di ruolo fantasy più famoso al mondo. Collezione D&D by Poliniani

Prodotti rivolti a…

Gli accessori della Collezione D&D by Poliniani sono primariamente rivolti a tutti gli appassionati di Dungeons & Dragons e rappresentano il regalo ideale da fare a ogni amico che non può che vivere a pane e Dungeons & Dragons. Tuttavia, si commetterebbe un errore a relegarli a meri oggetti per appassionati. La duplice funzionalità di alcuni di questi accessori, unitamente al loro fattore estetico, infatti, li rende oggetti perfettamente utilizzabili nel quotidiano anche da chi non conosce il gioco di ruolo fantasy più famoso al mondo ed è semplicemente alla ricerca di un bel prodotto in cuoio, che sia un ornamento, uno svuota tasche o un piccolo sacchetto porta oggetti o monete.