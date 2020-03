Colora l’orrore: Call of Cthulhu – The Coloring Book è gratis

Call of Cthulhu – The Coloring Book è gratis sul sito della Chaosium. La casa editrice che ha pubblicato il Gioco di Ruolo sugli orrori di H. P. Lovecraft mette a disposizione in free download il libro da colorare per occupare il tempo quando così tante persone sono costrette a casa.

Dal 16 Marzo potete scaricare gratis e stampare comodamente in ogni casa le 28 scene di orrori senza nome contenute nel libro e disegnate da Andrey Fetisov. Chaosium ha scritto un divertente post indirizzato ai suoi clienti invitandoli a colorare tutti insieme, chi in quarantena, chi in auto-isolamento, per rallegrare le giornate. Facendo attenzione, nel frattempo, a non impazzire, aspettando che le Stelle tornino ad essere propizie.

L’ironia è da sempre caratteristica di noi Nerd: affrontare la pandemia da Coronavirus colorando un libro sui Grandi Antichi può sembrare macabro, ma come dice uno slogan che viene fuori ogni volta che le elezioni lo permettono: “Perchè scegliere il male minore? Vota Cthulhu!”.

Col volgere di strani eoni, infatti, Cthulhu ha preso, nella Cultura Pop di cui scriviamo, il posto di quel male assoluto al cui confronto tutto il resto è solo un sassolino nella scarpa, e questa filosofia si applica alla perfezione al momento attuale.

Chaosium ha fatto del culto dei Grandi Antichi una missione, com’è giusto che sia, per rivolgersi sia ai cultisti di vecchia data, sia ai neofiti che hanno sentito il Richiamo e che stanno per addentrarsi nell’orrore per la prima volta.

In aggiunta, dalla casa editrice hanno lanciato una simpatica competizione sui social, con apposito hashtag che troverete sul loro sito, per condividere da tutto il mondo le opere completate.

Con Call of Cthulhu – The Coloring Book siamo sicuri che, quando il tempo finirà, il Grande Cthulhu troverà ad attenderlo tantissimi disegnini.