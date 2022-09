Con un evento esclusivo svoltosi a Milano, Sky ha presentato la TV del futuro: Sky Glass. Si tratta di una nuova esperienza che reinventa il modo di vivere la TV che diventa la prima piattaforma ad integrare completamente i contenuti: da quelli dei principali canali nazionali in chiaro a quelli dei player globali come Netflix, Disney Plus, Prime Video, Dazn, oltre a quelli dell’offerta Sky.

Sky presenta la TV del futuro: Sky Glass

Che cos’è Sky Glass

Sky Glass è il primo dispositivo che integra TV, soundbar e decoder diventando una piattaforma pensata per tutti coloro che vogliono avere tutti i loro contenuti preferiti a portata di mano nel multiverso dello streaming e dell’offerta on-demand e nasce proprio per semplificare questa complessità: per esempio agli abbonati Sky basterà dire “Ciao Sky” e pronunciare il nome del proprio attore preferito per veder comparire sulla schermata tutti i suoi film disponibili tra i cataloghi di Sky e delle diverse app.

Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia, presenta così l’innovativo dispositivo:

Ci sono momenti che segnano un vero punto di svolta e il lancio di Sky Glass è uno di questi. La rivoluzione dello streaming ha inaugurato un’età dell’oro per i contenuti ma ha anche reso più complicata la vita delle persone che spesso passano più tempo a cercare un programma che a goderselo. Il dispositivo nasce proprio per semplificare tutto questo e offrire un’esperienza di visione semplice e appagante. È la prima tv al mondo certificata Carbon Neutral e rappresenta al meglio la capacità di innovazione tecnologica del gruppo Sky e di Comcast. Questo dispositivo è davvero la tv che non c’era. Insieme a Now, Sky Q e Sky Wifi rafforza la nostra centralità nel salotto delle famiglie.

Come funziona Sky Glass

Sky Glass è dotato della tecnologia Glance: basta passare davanti allo schermo perché il dispositivo si accenda per mostrare immediatamente la libreria di contenuti. La home page, composta da diverse sezioni, è consultabile sia in orizzontale che in verticale senza interruzioni. È personalizzabile, dinamica e pensata per creare delle vere e proprie Playlist, pronte per essere viste in qualsiasi momento basterà premere il nuovo stato “+” del telecomando sul programma che si desidera aggiungere. Con la funzione Restart chi torna a casa a show già iniziato, potrà riavviarlo con un semplice click e guardarlo dall’inizio. Un’altra importante novità è che il dispositivo è una piattaforma pensata per essere usata semplicemente con la voce: agli abbonati Sky basta dire “Ciao Sky” e la TV si accende.

Sky Glass

La tecnologia Quantum Dot esalta la qualità dell’immagine, garantendo precisione e nitidezza su ogni pixel. Il dispositivo identifica e ottimizza aree specifiche all’interno delle singole immagini, per rendere i neri ancora più neri e i colori ancora più brillanti. Il dispositivo è dotato di uno schermo HDR con più di un miliardo di colori e una definizione 4K Ultra HD. Sky Glass è dotato di sei potenti speaker integrati che indirizzano l’audio sia verso l’alto che frontalmente offrendo l’esperienza dell’audio Dolby Atmos in grado di raggiungere ogni angolo della stanza e con un subwoofer progettato per rendere i bassi ricchi e profondi.

Quanto costa Sky Glass

Sky Glass è realizzata con materiali di altissima qualità per un design all’avanguardia. La sua struttura è in alluminio anodizzato ed è la prima TV ad essere certificata CarbonNeutral da Climate Impact Partners permettendo di risparmiare il consumo di energia elettrica fino al 50% incorporando tre dispositivi in uno (TV, Soundbar e decoder), andando in standby automaticamente se non utilizzata e ottimizzando la luminosità dello schermo in base alla luce della stanza. Inoltre, viene fornita con un imballaggio privo di plastica monouso e interamente riciclabile.

Sky Glass

Attualmente sono disponibili tre dimensioni (43″, 55″ e 65″) e in cinque colori – nero, blu, bianco, rosa e verde – e con telecomandi abbinati. È possibile, inoltre, scegliere se pagarlo in un’unica soluzione oppure versando un anticipo e pagare comodamente in 24 o 48 rate, senza interessi, insieme al canone mensile del proprio abbonamento Sky.

Il modello da 43” costa € 697 – scegliendo il pagamento rateale la si può acquistare a € 11,90 al mese [prezzi in 48 rate più anticipo che varia in funzione della dimensione, a partire da 125 euro]

Il modello da 55” costa € 995 – scegliendo il pagamento rateale la si può acquistare a € 17,90 al mese [prezzi in 48 rate più anticipo che varia in funzione della dimensione, a partire da 125 euro]

Il modello da 65” costa € 1293 – scegliendo il pagamento rateale la si può acquistare a € 23,90 al mese [prezzi in 48 rate più anticipo che varia in funzione della dimensione, a partire da 125 euro]

Il tutto esclusivamente con l’abbonamento a “Intrattenimento Plus” che comprende Sky TV, con tutto l’intrattenimento, le serie, i documentari di Sky, più Netflix, a partire da 19,90 euro al mese per 18 mesi.

Al lancio, è possibile avere Sky Glass ad un prezzo promozionale. Ad esempio, si potrà scegliere la versione da 43”, con pagamento in 48 rate, insieme all’abbonamento Intrattenimento Plus, tutto a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi.

Il dispositivo ha una garanzia di due anni e un servizio di consegna standard gratuito. E per coloro che vogliono guardare Sky in più stanze della casa, aggiungendo al proprio abbonamento il servizio Sky Multiscreen, è possibile acquistare Sky Stream, che permette di godere l’esperienza di Sky Glass su una qualsiasi altra TV compatibile.

Per tutte le informazioni su Sky Glass cliccate QUI.