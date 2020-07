Comic-Con @ Home: tutte le novità su The New Mutants

È ufficialmente iniziato il Comic-Con @Home, l’evento virtuale che ha preso il posto dell’edizione 2020 del San Diego Comic-Con e il film The New Mutants è stato protagonista di questa prima giornata. Durante il panel online, il cast e il regista Josh Boon hanno discusso sui ritardi nella distribuzione dei prossimi prodotti cinematografici e televisivi targati Marvel. Inoltre, sempre durante il panel è stato svelato il nuovo trailer di The New Mutants.

Il trailer, che trovate qui sopra, conferma ancora una volta la vena horror del film e vediamo anche come riesca a mettere insieme i alcuni dei personaggi più amati degli X-Men e mostrare la che storia sia fortemente influenzata dai fumetti di Demon Bear. Oltre a questo filmato ne è stato distribuito un altro che mostra i primi due minuti del film e che trovate al link di seguito.

Nel corso degli ultimi anni sono state rese pubbliche diverse date d’uscita del film The New Mutants. Infatti il primo teaser trailer distribuito risale a più di tre anni fa e inizialmente l’uscita del film era prevista per Aprile 2018 per poi essere spostata a Febbraio 2019. Dopo febbraio abbiamo avuto un nuovo annuncio che prevedeva la distribuzione nelle sale ad Agosto 2019. Dopo l’acquisto di Fox da parte di Disney, l’uscita della pellicola è stata nuovamente ritardata e schedata per il 3 Aprile 2020, data non più utile vista la pandemia di covid-19 che tutta la Terra sta vivendo. Adesso l’uscita del film è prevista per il 28 Agosto 2020.

Oltre alla data d’uscita e al trailer sono stati distribuiti anche dei poster del film che rimarcano bene sia l’aspetto horror della storia sia l’ambientazione un po’ retrò che la caratterizza. Potete vedere i poster nella galleria di seguito.

The New Mutants è l’ultimo film degli X-Men ad essere prodotto da Fox dopo il flop di Dark Phoenix del 2019. Si pensa, adesso, che, dopo l’acquisto da parte di Disney, gli X-Men possano entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe e ci sono buone chance che questi personaggi saranno cambiati prima di entrare nel franchise.

Se siete curiosi di conoscere tutte le novità andate online durante il panel di The New Mutants al Comic-Con@Home 2020, di seguito trovate il video ufficiale.