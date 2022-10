Peacock e Sony Picture TV hanno annunciato che è stato approvato un film basato su Community, la famosa sitcom creata da Dan Harmon. “6 stagioni e un film!” Se avete amato Community, creata dalla geniale mente di Dan Harmon, non potete non conoscere il grande tormentone della serie.

Community: in arrivo il film con il cast originale

L’idea di portare la serie sul grande schermo affonda le sue radici nel lontano 2010, quando, durante la seconda stagione Abed iniziò a ripetere la famosa frase. Tuttavia, è solo oggi che la visione di Nadir potrà diventare realtà. Peacock, un servizio streaming di video on demand statunitense di proprietà di NBCUniversal, ha infatti annunciato di aver raggiunto un accordo con Sony picture TV per la produzione di un film basato su Community.

Non solo: nel cast, stando a quanto detto, saranno presenti tutti i membri del cast originale. Portare a termine l’accordo, che oltre al film include i diritti in forma non esclusiva per poter trasmettere la serie, non deve essere stata per nulla facile, anzi i negoziati sono stati descritti come “altamente competitivi”. A proposito di Community, Erin Underhill, Presidente di Universal Television si è così espresso:

Questo franchise è la più alta definizione di comunità. Siamo entusiasti di riunire la banda e continuare questo viaggio assieme a questi personaggi così amati.

Una prima conferma della possibilità che fosse in arrivo un film era arrivata già ad agosto, quando Dan Harmon, il padre della serie, aveva ammesso che:

[…] conversazioni stanno avendo luogo e si stanno prendendo accordi […]

Tuttavia in quell’occasione lo sceneggiatore aveva anche detto che il futuro dell’opera era ancora piuttosto incerto sebbene non fosse più questione di “se”ma di “quando” si sarebbe fatto il film

Sul progetto si è anche espresso Jason Clodfelter, Co-Presidente di Sony Pictures Television Studios:

Community era avanti rispetto ai suoi tempi già nel 2009, quando fu trasmesso per la prima volta dalla NBC e siamo emozionati di poter nuovamente vedere all’opera le brillanti menti di Dan Harmon, Andrew Guest e di tutto il cast. Siamo grati a Peacock, nostro partner presso UTV e a tutti i fan che hanno amato questo iconico show.

Sono ormai passati 13 anni dalla prima stagione di questa iconica serie: anche voi siete ansiosi e curiosi di poter finalmente vedere l’atto finale dell’opera?