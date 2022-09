Sergio Bonelli Editore e Panini Comics annunciano Conan il Barbaro/Dragonero – L’ombra del drago per Lucca Comics and Games 2022. Si tratta di una grandissima sorpresa attende gli amanti del fantasy a fumetti che potranno gustarsi il primo incontro fra cui icone fantasy.

Conan il Barbaro/Dragonero – L’ombra del drago a Lucca Comics and Games 2022

Sarà disponibile a Lucca Comics and Games 2022 il numero zero di Conan il Barbaro/Dragonero – L'ombra del drago. Il cimmero sarà protagonista di una storia tutta italiana in occasione del suo 90° anniversario incontrando i protagonisti di Dragonero, la pluripremiata prima serie fantasy targata Sergio Bonelli Editore.

Arriverà a Lucca Comics & Games 2022 Conan il Barbaro/Dragonero numero 0 – L’ombra del drago, il primo incontro/scontro tra Conan il Barbaro e Dragonero: un grande evento fantasy internazionale che vede il Barbaro protagonista di una storia tutta italiana in occasione delle celebrazioni del 90° anniversario del personaggio, festeggiato in tutto il mondo con una serie di iniziative di lanci e rilanci del franchise. Lo storico incontrato sarà raccontato da Luca Enoch e Stefano Vietti con i disegni di Lorenzo Nuti (Nelson – La resa dei conti, Brancalonia).

L’albo speciale sarà venduto nei rispettivi padiglioni delle due case editrici durante la kermesse lucchese in due versioni: una edizione regular, di 32 pagine in formato brossurato 16×21 cm con i colori e la copertina dello stesso Lorenzo Nuti, e un’edizione speciale in grande formato e in bianco e nero, con copertina variant a opera dell’illustratore fantasy Paolo Barbieri (copertinista della saga di Cronache del Mondo Emerso e autore, tra gli altri, di L’Inferno di Dante e Favole degli dei). Il numero 0 darà il via a una miniserie in sei parti, realizzata dal medesimo team creativo, che arriverà in edicola la prossima primavera.

Frederik Malmberg, Presidente di Heroic Signatures, ha commentato:

Luca e Stefano sono tra i migliori fumettisti italiani del settore ed è un onore vedere il nostro eroe unirsi a una vera e propria icona del fantasy italiano in quella che sarà una grandissima avventura! Panini Comics e Sergio Bonelli Editore hanno lavorato sodo per rendere possibile questo evento, e siamo sicuri che tutti i fan del mondo lo adoreranno!

Michele Masiero, Direttore Editoriale di Sergio Bonelli Editore, invece ha dichiarato:

È con sincero orgoglio che annunciamo l’avverarsi di un entusiasmante progetto editoriale. Per la gioia di tutti gli appassionati di fantasy, Dragonero, l’eroe di Casa Bonelli che più si sta imponendo negli ultimi anni, protagonista anche di una serie animata in arrivo sugli schermi Rai, incontra l’icona per eccellenza del genere, Conan, un eroe che ha fatto sognare intere generazioni con le sue avventure. Frutto della collaborazione con Panini Comics, vede al timone creatività tutte italiane per un evento a fumetti dalle grandi ambizioni internazionali.

Marco Lupoi, Direttore Publishing e Licensing del Gruppo Panini, ha concluso:

Conan e Dragonero… insieme! Dopo quasi un anno di gestazione questo progetto approda finalmente sul mercato. Come editori di Conan in Italia e nel resto del mondo da oltre due decenni, e come partner e amici di lunga data di Sergio Bonelli Editore, è grande l’emozione nell’annunciare questo crossover nato tra Modena, Milano e Los Angeles, e che mette assieme due miti del fumetto fantasy, una leggenda del genere sword and sorcery come Conan, e uno dei maggiori successi del fumetto italiano di questo secolo. Siamo molto entusiasti, e vogliamo condividere con voi questa emozione.

Conan il Barbaro/Dragonero numero 0 – L’ombra del drago sarà disponibile a partire dal 28 ottobre anche sui siti ufficiali delle case editrici e successivamente arriverà migliori fumetterie sia in versione regular, a colori, e variant, in grande formato in bianco e nero.