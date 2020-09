Conan il Barbaro su Netflix: in sviluppo una serie TV

Conan il Barbaro su Netflix: il barbaro della Cimmeria sta per approdare sulla piattaforma streaming, in un adattamento live action dedicato al personaggio nato dalla penna di Robert E. Howard.

Conan in TV?

Il barbaro più celebre della letteratura e della TV sta per fare il suo ritorno, stavolta attraverso una serie TV live action che lo vedrà protagonista. Netflix ha infatti in cantiere una serie dedicata a Conan il Barbaro ed è attualmente alla ricerca di un regista che possa dirigerne la produzione. Il progetto è infatti ancora in fase di sviluppo, tuttavia sembra che siano state coinvolte diverse figure per realizzarlo.

Conan Properties International, di proprietà della Malmberg Cabinet Entertainment, ha siglato infatti un accordo con Netflix: la piattaforma streaming avrà così la possibilità di utilizzare in esclusiva il materiale letterario riguardante Conan il Barbaro e sfruttarlo per la produzione di serie TV. A mandare avanti il progetto sarebbero quindi Fredrik Malmberg e Mark Wheeler, di Pathfinder Media, coinvolti anche come produttori esecutivi.

Chi è Conan il Barbaro

Conan il Barbaro è diventato un personaggio iconico nella cultura pop non solo grazie alle magnifiche illustrazioni di Frank Frazetta, ma anche e soprattutto a seguito della sua interpretazione data da Arnold Schwarzenegger, nell’omonimo film del 1982 e nel sequel Conan il Distruttore del 1984. Alcuni anni dopo, Conan è stato il protagonista di una serie animata, andata in onda nel 1997, per poi tornare al cinema nel live action Conan the Barbarian del 2011, con Jason Momoa nel ruolo dell’eroe, sebbene quest’ultima avventura cinematografica si sia conclusa con un flop. Segno, probabilmente, che di Conan ce n’è ancora uno solo per i fan, ed è Schwarzenegger. Tuttavia, chissà che il live action in progetto dedicato a Conan il Barbaro su Netflix non possa far tornare alla ribalta questo eroe con risvolti sorprendenti?

Il personaggio che potrebbe essere presto protagonista di una serie TV live action è stato creato da Robert E. Howard, il quale ha pubblicato per la prima un racconto su Conan il Barbaro nel 1932, sulla rivista Weird Tales.

Howard ha prodotto un ciclo composto da diciassette racconti e un romanzo, narrando le gesta eroiche del barbaro della Cimmeria: un massiccio combattente che, a dispetto della sua provenienza e della sua cultura poco civilizzata, è sempre pronto ad aiutare chi si trova in difficoltà.

Non ci resta che attendere buone nuove e scoprire chi interpreterà stavolta Conan il Barbaro su Netflix.