Concrete Cowboy: pubblicato il trailer

Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale di Concrete Cowboy, una trasposizione cinematografica (nonostante non approderà nei cinema) del romanzo Ghetto Cowboy di Greg Neri del 2011.

Nel film vedremo come protagonisti principali Idris Elba (che abbiamo già visto come Heimdall nei film dell’MCU, ma anche in Star Trek Beyond e Luther) e Caleb McLaughlin (divenuto famoso per il ruolo di Lucas Sinclair in Stranger Things, poi tornato in High Flying Bird).

Come suggerisce il titolo, il film vedrà coinvolti dei cowboy, ma decisamente non nel senso tipico, e sicuramente non nella classica prateria dei western del XIX secolo.

In Concrete Cowboy vede il giovane quindicenne Cole espulso dalla sua scuola di Detroit e affidato al padre che non è mai stato presente e che quindi non conosce. Il ragazzo deve quindi trasferirsi col padre Harp che vive nella Philadelphia del nord, nelle Stalle di Fletcher Street: una comunità di afroamericani che si occupa prevalentemente di riabilitare e addestrare cavalli per i cowboy della città. Per oltre un secolo la cittadina è stata un luogo di accoglienza per gli afroamericani che non avevano dove andare.

La transizione non sarà facile però per Cole, che si vedrà proiettato in una nuova vita con le sue asprezze accanto a un padre verso cui prova risentimento. Gradualmente si adatterà a quella comunità di cowboy urbani, verso cui sentirà una crescente ammirazione, e si ricongiungerà anche a suo cugino Smush.

Nel ruolo di regista del film troviamo Ricky Staub (già regista e scrittore del cortometraggio del 2017 The Cage) che si occupa anche della sceneggiatura assieme a Dan Walser (produttore dello stesso corto).

Concrete Cowboy arriverà su Netflix il prossimo 2 aprile.