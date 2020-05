Coronavirus: cala il sipario sul musical di Frozen

Cattive notizie per gli appassionati di musical teatrali: il musical di Frozen sarà la prima produzione Disney di Broadway a chiudere a causa della pandemia di Covid-19. La produzione dello spettacolo ha annunciato che non riprenderà le repliche quando i teatri di New York potranno riaprire.

Frozen il musical aveva aperto a Broadway nel 2018, mettendo in scena un totale di 825 repliche e 26 anteprime, con l’ultimo spettacolo andato in scena lo scorso 11 marzo 2020. La produzione ha annunciato la chiusura permanente a causa delle disastrose ricadute economiche dovute alla chiusura forzata dei teatri volta a contenere la diffusione della pandemia.

La produzione dell’adattamento teatrale di Frozen era cominciata nel 2013, con lo scopo di espandere la storia dell’amato classico Disney. Prima della sua chiusura lo spettacolo aveva incassato 150 milioni di dollari (a fronte di un costo di produzione di 35 milioni) ed è stato visto da 1.3 milioni di persone. Lo show ha poi ricevuto le nomination per Miglior Musical, miglior libretto e colonna sonora ai Tony Awards del 2018. Il musical di Frozen si era fatto notare subito per la spettacolarità delle scenografie e dei costumi, tra i quali i pupazzi (delle incredibili marionette) utilizzati per Olaf e Sven. Nel cast originale dello spettacolo le attrici Caissie Levy e Patti Murin interpretavano rispettivamente Elsa e Anna.

Nonostante le solide recensioni positive ed il successo di pubblico durante il suo allestimento, Frozen è stato il musical Disney meno profittevole tra quelli attualmente in scena a New York e ciò ne ha decretato così la sua chiusura.

E se un colosso come Disney si vede costretta a chiudere una delle sue produzioni, anche altri spettacoli di Broadway si sono dovuti arrendere e far calare il sipario sulle proprie produzioni teatrali. Tra gli spettacoli che non riapriranno al termine della chiusura dobbiamo segnalare A Soldier’s Play, The Inheritance, Who’s Afraid of Virginia Woolf? e Hangmen. Se i primi due si sono visti costretti a chiudere in anticipo rispetto al termine effettivo della produzione, gli ultimi due invece condividono una sorte simile in tutto e per tutto a quella della produzione Disney.