Coronavirus: slittamenti e cancellazioni costano cari a cinema e TV

L’emergenza sanitaria e le misure messe in atto per contrastare la diffusione del virus Covid-19, comunemente definitivo Coronavirus, stanno iniziando ad impattare anche Hollywood e non solo.

Il nostro paese ha già iniziato a mettere in atto una serie di disposizioni per limitare la diffusione del virus Covid-19, ormai divenuto per tutti il più comunemente noto Coronavirus, che vanno come sappiamo bene dalla chiusura delle scuole fino alla metà di marzo passando per il divieto di manifestazioni che hanno portato fra le altre cose al rinvio di moltissime manifestazioni come Romics, solo per citare l’ultimo in ordine di tempo.

Da qualche giorno però anche altri paesi hanno iniziato a mettere in atto disposizioni preventive impattando una vasta tipologia di eventi che coinvolgono l’industria dell’intrattenimento ad ampissimo raggio dal cinema, alla televisione passando alla tecnologia e ai videogiochi.

Ad essere colpito duramente è prima di tutto il cinema.

L’uscita del prossimo capitolo della longeva saga dell’Agente 007, James Bond, “No Time to Die” è stata rimandata di ben 7 mesi causando una perdita stimata di circa 30 milioni di dollari.

Meno fortunata invece è stata la sorte di Sonic The Hedgehog, la cui uscita proprio in territorio cinese è stata posticipata a data da definirsi, e Mulan ovvero il live action Disney di cui per il momento non è stata confermata una data di uscita ufficiale.

Il blockbuster d’azione con Tom Cruise, Mission: Impossible 7, ha dovuto stoppare la sua produzione a Venezia ormai da parecchie settimane.

A questi casi più noti si aggiungono poi una serie di cancellazioni che vanno dalle produzioni di serie TV e reality show passando per concerti, tour e eventi legati alla tecnologia basti pensare a Netflix, Apple e Amazon Studios che hanno ritirato la loro partecipazione dal celebre SXSW, evento in cui avrebbero dovuto mostrare in anteprima alcune delle loro produzioni in arrivo durante la prossima stagione.

Infine a rischio c’è anche una manifestazione storica e di caratura mondiale come il Festival del Cinema di Cannes previsto a maggio.